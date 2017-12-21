Где в Петербурге углубленно изучают физкультуру?

Ореховая гора в Дудергофе - это не только заповедная территория со своей большой историей. Уже не первое десятилетие здесь существует средняя школа, которая в последнее время стала весьма популярной.
Дудергофские высоты – самая высокая точка Санкт-Петербурга. В годы войны это была стратегическая высота, за которую шли ожесточенные бои. Позже эта местность стала заповедником и даже объектом Всемирного культурного наследия Юнеско. Однако школа здесь была задолго до всех этих событий. Средняя школа №289 Красносельского района Петербурга ничем не отличалась от себе подобных, пока здесь не начали углубленно изучать физическую культуру.
Сергей Карягин, директор школы №289 Красносельского района Санкт-Петербурга: "Школа у нас работает с 8 утра до 8 вечера, и родители очень довольны, что имеют возможность привести детей и оставить на целый день, и ребенок будет под присмотром и у него будет всегда интересный досуг".
Введение дополнительного урока физкультуры в российском образовании несколько лет назад вызвало большую полемику. В школе №289 несколько дополнительных уроков физкультуры были заложены выбранной спецификой и оказались весьма востребованы. Расположение школы на Ореховой горе сыграло на руку отделению лыжной подготовки – кататься на горных и беговых лыжах здесь можно всю зиму – на высоте 176 метров над уровнем моря снег не тает, как на городском асфальте.
Татьяна Налетова, тренер-преподаватель: "Здесь снег лежит, может он не самый первый ложится, обычно накрывается поляна быстрее, чем здесь, здесь деревья мешают, но если он ложится – он лежит долго. Даже, когда тепло, и мы можем бегать в трусах, есть ложбиночка «за Петром», там лежит снег, и мы катаемся на лыжах".
Лыжную и горнолыжную подготовку здесь проходят на уроках физкультуры. Шахматы – еще одна специализация 289-й школы, пока не включены в общеобразовательную программу, но желающих заниматься ими хоть отбавляй, ведь ученики школы выигрывают не только Первенство Санкт-Петербурга и России, но ежегодно улучшают свой международный рейтинг.
Марина Шкаликова, ученица 11-го класса: "Шахматами занимаюсь с 7 лет, в этот спорт меня привели мои бабушка с дедушкой, за что я им очень благодарна. Больше всего мне нравится возможность совмещать тренировки и учебу, потому что до этого я училась в гимназии и совмещать спорт и учебу было достаточно сложно".
Стоит оговориться, что при школе действует отделение круглосуточного пребывания, что позволяет приглашать сюда талантливых мальчишек и девчонок со всей страны. Юные спортсмены, как и все проходят обычную школьную программу, но более углубленно занимаются любимым видом спорта. Так на отделение женской вольной борьбы после Олимпийского успеха Натальи Воробьевой, подающие надежды девчонки приезжают даже с Дальнего Востока.
Ольга Балютина, ученица 8-го класса: "Я из Свердловской области, город Красноуфимск. Я готовилась к Первенству России, заняла там третье место и меня там заметили. Пригласили сюда, мы сначала думали, но я согласилась".
Дмитрий Герчегло, заслуженный тренер РФ, тренер-преподаватель: "Здесь есть девочки Балютины, две сестры приехали со Свердловской области вообще с деревни, с Липецка девочки есть, есть девочка с Якутии, с Иркустка. Министерство спорта сейчас выходит с какой-то программой, для Петербурга одной из первых задач - создать центр вольной борьбы Северо-запада".
Те ученики, кто не ставит перед собой олимпийских целей, с удовольствием занимаются на отделениях дополнительного образования.
Елена Кузнецова, и.о. заместителя директора по воспитательной работе: "В отделении дополнительного образования реализуются 4 направленности и физкультурно-спортивная направленность она является приоритетной. Из 22 образовательных программ, которые реализуются в этом учебном году 12 относятся к физкультурно-спортивным".
Можно долго рассуждать насколько важны физкультура и спорт в школьной программе, а можно взглянуть на секции дополнительного образования школы №289, которая находится далеко не в центре города, но куда ежедневно родители привозят на занятия своих детей после уроков, многие вопросы отпадают.
Сергей Карягин, директор школы №289 Красносельского района Санкт-Петербурга: "К нам приезжают не только из прилегающий районов Ленинградской области, но также привозят детей на отделения доп. образования из Петроградского, Фрунзенского районов, Красногвардейского. Потому что занятия интересные, разнообразные, и высокое мастерство преподавателей немаловажную играет роль".
Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.