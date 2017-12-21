Где в Петербурге углубленно изучают физкультуру?

20 декабря, среда, 13:30

Ореховая гора в Дудергофе - это не только заповедная территория со своей большой историей. Уже не первое десятилетие здесь существует средняя школа, которая в последнее время стала весьма популярной.

Дудергофские высоты – самая высокая точка Санкт-Петербурга. В годы войны это была стратегическая высота, за которую шли ожесточенные бои. Позже эта местность стала заповедником и даже объектом Всемирного культурного наследия Юнеско. Однако школа здесь была задолго до всех этих событий. Средняя школа №289 Красносельского района Петербурга ничем не отличалась от себе подобных, пока здесь не начали углубленно изучать физическую культуру.

Сергей Карягин, директор школы №289 Красносельского района Санкт-Петербурга: "Школа у нас работает с 8 утра до 8 вечера, и родители очень довольны, что имеют возможность привести детей и оставить на целый день, и ребенок будет под присмотром и у него будет всегда интересный досуг".

Введение дополнительного урока физкультуры в российском образовании несколько лет назад вызвало большую полемику. В школе №289 несколько дополнительных уроков физкультуры были заложены выбранной спецификой и оказались весьма востребованы. Расположение школы на Ореховой горе сыграло на руку отделению лыжной подготовки – кататься на горных и беговых лыжах здесь можно всю зиму – на высоте 176 метров над уровнем моря снег не тает, как на городском асфальте.