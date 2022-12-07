Где научиться ставить свет, накладывать грим и правильно обращаться с театральными костюмами?

06 декабря, вторник, 10:47

Это - единственная в России лаборатория сценического света. Здесь можно придумать и воплотить абсолютно любой световой этюд. А еще здесь обучают магии – во всяком случае, со стороны именно так и выглядит.

В световой лаборатории идет занятие. Студенты оттачивают навыки обращения с пультом управления. На черных поверхностях учебной сцены скользят и замирают цветные пятна, круги, полосы. Сначала хаотично, потом, выстраиваясь в некую историю. Здесь учат искусству светорежиссуры в условиях близких к идеальным.

Какие еще театральные профессии можно освоить в учебных мастерских Академии танца Бориса Эйфмана?

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петребург.