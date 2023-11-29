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29 ноября, среда, 15:07

Где лечиться, если нет ни денег, ни документов? В Петербурге открылась "Благотворительная больница"

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Балтийская улица, 36/9. Здесь находится благотворительная медицинская клиника. Внутри тепло, светло и уютно, приветливые врачи и спокойная обстановка. И сюда можно обратиться за помощью, если нет ни денег, ни документов. Тут помогут каждому. Истории врачей, их пациентов и самой клиники.

В Петербурге по разным данным сейчас проживает около 64 тысяч бездомных. У них, как правило, нет ОМС. Экстренную помощь они получить могут, но вот очки, например, уже никто им просто так не подберет, и лекарства от давления не выпишет. А здесь осмотрят, дадут лекарства и расскажут, куда обращаться, если нужна социальная поддержка.

Виктория Федорова, Данил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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