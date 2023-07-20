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20 июля, четверг, 15:26

Где, как и чему учат приёмных родителей?

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Мамами и папами люди становятся естественным образом, как только у них появляются дети. Но жизнь сложнее этой простой формулы. Например, если ребенок попал в семью из детского дома, то его новым родителям сразу нужно знать и уметь больше, чем они предполагали.

Школа  приёмеых родителей "Умиление", выросшая из одноименного социального центра, работает в стенах Александро-Невской лавры уже четыре года. Любить, прощать, находить общий язык, быть готовым к тому, что будет сложно. Становиться родителями — для детей, не для себя. Это, пожалуй, главные принципы, на которых основано обучение. Как стать настоящим родителем? Расскажем в репортаже.

Виктория Федорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первы канал. Петербург.

 
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