Где готовят врачей будущего? В Центре Алмазова создали новую модель подготовки специалистов

26 ноября, вторник, 12:12

Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова является активным участником государственной программы «Здравоохранение», подразумевающей, в том числе, создание новой системы подготовки специалистов, так называемых, врачей будущего. Она должна внести изменения не только в высшее медицинское образование, но и затронуть вопросы профориентации подрастающего поколения, начиная со школьной скамьи.

В прошлом году в центре Алмазова начали уникальный для нашей страны образовательный эксперимент. Впервые научное клиническое медицинское учреждение получило право обучать студентов. Некоторые высказывали опасения, что студенты, при том выборе медицинских вузов, которые есть в Петербурге, просто не пойдут учиться в клиническое учреждение. Однако уже в первый год набора конкурс составил 8 человек на место.

Елена Пармон – Директор Института медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова:

"Нашей целью мы ставим задачу подготовить врачей новой формации. Чтобы у них были широкие знания, активная жизненная позиция, умения справляться с трудностями как фактическими, так и аналитическими. Чтобы они могли хорошо разбираться в тенденциях и ставить задачи перед учеными, если они сами не станут учеными."

В этом году конкурс стал еще более высоким - 13 человек на место, а средний бал ЕГЭ для поступления почти 98. Оказалось, что студентов привлекает прежде всего возможность буквально с первых курсов получать практические навыки.

Кстати, сегодня студенты Института медицинского образования центра Алмазова большую часть своего времени проводят в здании Центра трансляционных и клинических исследований. Здесь, наряду с действующими лабораториями, оборудованы лекционные классы.



Марина Васютина – Главный ветеринарный врач Института экспериментальной медицины НМИЦ им. В.А. Алмазова:

"Центр трансляционных и клинических исследований - это прежде всего иследовательская база. Она насчитывает большое количество лабораторий, укомплектованных по последнему слову техники..."

Научная работа и исследования уже с первых лет обучения - это еще один неотъемлемый аспект в новом образовательном учреждении.

Несмотря на то, что образовательный эксперимент только стартовал и первых специалистов нового формата Центр выпустит только через 4 года, первые результаты проекта уже получили одобрение и поддержку на самом высоком уровне.

Валентина Матвиенко – Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ:

"Этот прорывной проект, без преувеличения, демонстрирует новую модель медицинского образования. Считаю, что это направление необходимо развивать и далее, надеюсь, что Правительство и Минздрав примут решение, дающее право научно-исследовательским центрам заниматься подготовкой кадров."

Причем, Центр Алмазова планирует заниматься подготовкой кадров буквально со школьной скамьи. Уже весной следующего года в поселке Солнечный должны открыться специальные курсы для школьников в рамках их профориентации.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.