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16 мая, среда, 11:49

Гатчина и мусорная проблема: как живут местные жители?

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Деревня Руссолово Гатчинского района. Именно здесь дают участки многим многодетным. Казалось бы: зеленые поля, луга, леса, тишь и благодать. В полутора километрах отсюда находится полигон твердых бытовых отходов, соседство с которым буквально отравляет людям жизнь.

"Мусорный  кризис" в Ленинградской области сегодня во многом возник из-за того, что территориальная схема обращения с отходами, предложенная профильными комитетами, не удовлетворяет, ни интересы  бизнеса, ни общественности.

Кроме того, до сих пор нет ясности в  целевой программе утилизации мусора. Между тем, еще в прошлом году президент Владимир Путин потребовал от Минприроды в тесном сотрудничестве с руководством регионов навести порядок в этой сфере.   И отметил абсолютную законность негативной реакции населения в таких  случаях.

Мы будем следить за развитием ситуации. 

 

 
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