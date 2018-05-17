Гатчина и мусорная проблема: как живут местные жители?

16 мая, среда, 11:49

Деревня Руссолово Гатчинского района. Именно здесь дают участки многим многодетным. Казалось бы: зеленые поля, луга, леса, тишь и благодать. В полутора километрах отсюда находится полигон твердых бытовых отходов, соседство с которым буквально отравляет людям жизнь.

"Мусорный кризис" в Ленинградской области сегодня во многом возник из-за того, что территориальная схема обращения с отходами, предложенная профильными комитетами, не удовлетворяет, ни интересы бизнеса, ни общественности.

Кроме того, до сих пор нет ясности в целевой программе утилизации мусора. Между тем, еще в прошлом году президент Владимир Путин потребовал от Минприроды в тесном сотрудничестве с руководством регионов навести порядок в этой сфере. И отметил абсолютную законность негативной реакции населения в таких случаях.

Мы будем следить за развитием ситуации.