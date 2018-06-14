ГМЗ "Гатчина". Самый "счастливый" дворец в течение века пытается вернуть былую роскошь

14 июня, четверг, 13:06

Примерно так же любили кормить карпов в Карпином пруду дети Александра Третьего. Эту дореволюционную забаву в Гатчине возродили год назад, спустя сто лет после того, как революционные матросы забросали пруд гранатами, так как карпы считались признаком буржуазной жизни. А в 1918 году бывшая царская резиденция становится общедоступной. В 2018 Государственный музей заповедник «Гатчина» отмечает вековой юбилей музейной деятельности.

До революции Гатчинский дворец был самым счастливым. Здесь не происходило ни смертей, ни переворотов, а напротив императоры и члены их семей сюда приезжали отдыхать, устраивая балы и гуляя по аллеям парка. Но события 1917 года все изменили. Как и все бывшие царские загородные резиденции, дворец становится музеем. Правда, прежде чем пустить сюда туристов, дворцовые интерьеры пришлось немного изменить, в частности убрать из них весь шик и блеск, дабы не раздражать рядового советского гражданина.

Мария Кирпичникова - Старший научный сотрудник ГМЗ "Гатчина":

"Например, при Александре Третьем было много мелких фотографий, мелких вещичек. Эти комнаты были очень популярны для показа. Их показывали, как такой интимный быт царской семьи, показывали их спальни, в которых было много безделушек..."

В результате тщательной советской фильтровки многие царские вещи так и не были показаны народу. Почти сто тысяч предметов ушли с молотка на аукционах с целью пополнения бюджета. Видимо, так случилось и с этим столиком, который внешне выглядит совершенно обычно. А между тем, за ним сидел лично Николай Первый. Об этом говорят вот эти старые инвентарные номера. В середине 19 века, во время глобальной перестройки дворца, царская семья располагалась в Гатчине в кухонном каре, в тех самых номерах, которые указаны на обратной стороне столешницы. Именно там столик и стоял долгое время, пока его не продали советские музейщики...

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.