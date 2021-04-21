Гармония духа и тела. Новые способы поддержания здоровья

21 апреля, среда, 10:58

Истинное состояние каждого человека – состояние гармонии и свободы, но внешнее воздействие агрессивное окружающей среды не всегда позволяет нам его сохранить. Возникает стресс, а вместе со стрессом – депрессии и болезни. Парадоксально, но иногда чтобы вернуть себе свободу - нужно заточить себя в камеру.

Биокапсула Сатина – один из новых востребованных способов возвращения себе утерянной гармонии и биоэнергетического потенциала. Расскажем об этом подробнее.

В капсуле ты неуязвим даже для мобильного телефона. Многослойные стены с золотым напылением защищают от вредного электростатического и электромагнитного воздействия, а как это отражается на биоритмах тела и самочувствии человека Юлия испытала на себе.

Юлия Тимошина: "Первый раз пришла, находилась минут 40-45 не собиралась проходить курс, просто попробовать и примерно 5 дней после этого было столько энергии, что некуда ее девать – сделала все дела, какие возможно и решила проходить курс".

По словам автора патента, изобретателя Андрея Сатина, капсула – биоэнергоаккумулятор: он отражает и усиливает естественное биоизлучение человека, и организм без помех запускает процесс саморегуляции. Еще в 39-м году врач-психиатр Вильгельм Райх предположил, что причина недугов - нарушение правильной биологической пульсации органов и тканей тела. Он изобрел для лечения и гармонизации оргонный аккумулятор – прототип биокапсулы Сатина.

Андрей Сатин, автор патента на биокапсулу А. Сатина: "Райх популяризировал идею, что есть космическая энергия оргон – она доказана (энергия, прана, жива энергия ци). Она попадает туда и аккумулируется кратно, если вокруг нас в кубометре воздуха находится 50 кубометров аргона – то там до 3.5 тысяч. У нас есть клетка, а в клетке молекула АТФ - она молекула клетки, вырабатывает электрорэнергию. С возрастом она теряет больше энергии и не восполняет, мы находимся в агрессивной окружающей среде, со временем она, клеточка, сморщивается. А в кабине она может получить энергию, как фонарик подзаряжается, омолаживается".

Объективно оценить влияние биокапсулы на тело помогает программа диагностики ОМЕГА-М. С ее помощью кандидат медицинских наук Валерий Лесничий через анализ ритмической работы сердца считывает информацию о состоянии организма – до и после сеанса.

Валерий Лесничий, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психотерапевт: "Среднестатистически изменяется коэффициент здоровья, после кабины изменения – динамику видим конкретно на этой схеме – до 83 выросли ресурсы здоровья".

По словам специалистов, эффект от капсулы в чем-то схож с медитацией, это помогает овладеть навыком саморегуляции.

Но и практики йоги охотно прибегают к новым технологиям - например, флоатинг. Он помогает полностью изолироваться от внешних физических раздражителей. В Камере сенсорной депривации ты буквально паришь в очень соленой воде в полной темноте и тишине.

Мария Фоменко, руководитель пространства здоровья: " Температура воды и воздуха схожие с температурой тела, и вы не чувствуете тела, есть эффект левитации. Есть люди, к которых уже есть навык расслабления, кто занимается йогой, им гораздо легче понимать, что делать с мыслями. Ты пришел, один остался, у тебя ожидания, что ты расслабишься. И тут начинается поток мыслей, так с каждым практчиески происходит. И если все преодолеть, впустить мысль и отпустить - пусть она идет - то после этого получается такая тишина в голове и спокойствие – за этим приходят".

Кстати, раствор английской соли – сульфат магния - антисептик, способствует очищению тела, повышает мышечный тонус, благотворно влияет на волосы, ногти и кожу.

А вот любителям качать железо в спортзале предлагается новый, на самом же деле хорошо забытый метод расслабления перенапряженных бицепсов и трицепсов, при этом путем растяжки только наращивая силушку. Считается что "правило" – излюбленный тренажер богатырей древней Руси.

А вот акушерки Мексики подарили будущим мамам замечательный метод расслабления – массаж ребозо. Для него не нужны никакие новые технологии, достаточно традиционных мексиканских платков – или просто обычной простыни.

Укутывание и пеленание мамы после родов снова возвращает ее к себе, в состояние ребенка, окруженного заботой. Впрочем, это состояние расслабления и безмятежности, необходимо каждому, чтобы, избавившись от напряжений, обнаружить источник настоящего счастья и гармонии в собственном уме.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.