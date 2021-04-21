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21 апреля, среда, 10:58

Гармония духа и тела. Новые способы поддержания здоровья

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Истинное состояние каждого человека – состояние гармонии и свободы, но внешнее воздействие агрессивное окружающей среды не всегда позволяет нам его сохранить. Возникает стресс, а вместе со стрессом – депрессии и болезни.  Парадоксально, но иногда чтобы вернуть себе свободу  - нужно заточить себя в камеру.

Биокапсула Сатина – один из новых востребованных способов возвращения себе утерянной гармонии и биоэнергетического потенциала. Расскажем об этом подробнее.                                                                                                                              

В капсуле ты неуязвим даже для мобильного телефона. Многослойные стены с золотым напылением защищают от вредного электростатического и электромагнитного воздействия, а как это отражается на биоритмах тела и самочувствии человека Юлия испытала на себе.                                                                                                                                                                   

Юлия Тимошина: "Первый раз пришла, находилась минут 40-45 не собиралась проходить курс, просто попробовать и примерно 5 дней после этого было столько энергии, что некуда ее девать – сделала все дела, какие возможно и решила проходить курс".                                

По словам автора патента,  изобретателя Андрея Сатина, капсула – биоэнергоаккумулятор: он отражает и усиливает естественное биоизлучение человека, и организм без помех запускает процесс саморегуляции. Еще в 39-м году врач-психиатр  Вильгельм Райх предположил, что причина недугов - нарушение правильной биологической пульсации органов и тканей тела. Он  изобрел для лечения и гармонизации оргонный аккумулятор – прототип биокапсулы Сатина.                                                                                                                                                        

Андрей Сатин, автор патента на биокапсулу А. Сатина:  "Райх популяризировал идею, что есть космическая энергия оргон – она доказана (энергия, прана, жива энергия ци). Она попадает туда и аккумулируется кратно, если вокруг нас в кубометре воздуха находится 50 кубометров аргона – то там до 3.5 тысяч. У нас есть клетка, а в клетке молекула АТФ -  она молекула клетки, вырабатывает электрорэнергию. С  возрастом она теряет больше энергии и не восполняет, мы находимся  в агрессивной окружающей  среде, со временем она,  клеточка, сморщивается.  А в кабине  она  может получить энергию, как фонарик подзаряжается, омолаживается". 

Объективно оценить влияние биокапсулы на тело помогает программа диагностики ОМЕГА-М. С ее помощью кандидат медицинских наук Валерий Лесничий через анализ ритмической работы сердца считывает информацию о состоянии организма – до и после сеанса.                                                                                                                                                                                

Валерий Лесничий, кандидат медицинских наук, доцент, врач-психотерапевт: реднестатистически изменяется коэффициент здоровья,   после кабины  изменения – динамику видим конкретно на этой схеме – до 83 выросли ресурсы здоровья".                                                                

По словам специалистов, эффект от капсулы  в чем-то схож  с медитацией, это помогает овладеть  навыком саморегуляции.

Но и практики йоги охотно прибегают к новым технологиям - например, флоатинг.  Он помогает полностью изолироваться от внешних физических раздражителей.  В Камере сенсорной депривации ты буквально паришь в очень соленой воде в полной темноте и тишине.                                                                                                                                                                                

 Мария Фоменко, руководитель пространства здоровья: " Температура  воды и воздуха схожие с температурой  тела,  и вы не чувствуете тела, есть эффект левитации. Есть люди, к  которых уже есть навык расслабления, кто занимается  йогой, им гораздо легче понимать,  что делать с мыслями. Ты пришел, один остался, у тебя ожидания, что ты расслабишься.  И тут начинается поток мыслей, так с каждым практчиески происходит. И  если  все преодолеть,  впустить мысль и отпустить -  пусть она идет - то после этого получается такая тишина в голове и спокойствие – за этим приходят".                                                                                                                                                                

Кстати, раствор английской соли – сульфат магния - антисептик, способствует очищению тела, повышает мышечный тонус, благотворно влияет на волосы, ногти и кожу.

А вот любителям качать железо в спортзале предлагается новый, на самом же деле хорошо забытый метод расслабления перенапряженных бицепсов и трицепсов, при этом путем растяжки только наращивая силушку. Считается что "правило" – излюбленный тренажер богатырей древней Руси.                                                                                                          

А вот акушерки Мексики подарили будущим мамам замечательный метод расслабления – массаж ребозо. Для него не нужны никакие новые технологии, достаточно традиционных мексиканских платков – или просто обычной простыни.                                                                                              

                                                                                                             

Укутывание и пеленание мамы после родов снова возвращает ее к себе, в состояние ребенка, окруженного заботой. Впрочем, это состояние расслабления и безмятежности, необходимо каждому, чтобы, избавившись от напряжений, обнаружить источник настоящего счастья и гармонии в собственном уме.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

 
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