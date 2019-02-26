Гаджеты: изобретения, которые навсегда изменили нашу жизнь

26 февраля, вторник, 12:04

Можно ли силой мысли поднять шарик в воздух или одержать победу в ментальном футболе . Современные технологии уже позволяют управлять предметами лишь при помощи мозга . А вот как гаджеты влияют на нашу обычную жизнь, сегодня выяснял Первый канал.

Представить современный мир без гаджетов просто невозможно. Они уже везде – дома, в школе на работе. Практически каждая отрасль сегодня, так или иначе, связана с цифровыми технологиями. Например, вот такие интерфейсы можно встретить не только в интерактивных музеях или на выставках робототехники, но и в медицинских учреждениях.

Родион Иродионов – Сотрудник Музея мозга:

"Эта технология позволяет с помощью таких игровых моментов тренировать лобные доли человека..."

Цифровые технологии сегодня влияют не только на нашу жизнь, но и на нас самих. В РГПУ им. Герцена на кафедре клинической психологии ученые решили исследовать, как изменился процесс формирования подростков за последние десять лет. В эксперименте приняли участие почти 500 детей от 12 до 18 лет. За основу были взяты классические тесты, которые и показали, что собой представляет современная личность.

Евгения Осташева – Заведующая лабораторией Психология здоровья РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат психологических наук:

"Страхи изменились, если раньше поколение 80-х годов очень сильно боялось, что их коллектив не примет, то сейчас они боятся, что у них отключат интернет..."

Для рекламного маркетолога двадцатишестилетней Александры Русакович отключение от интернета – самое страшное, что можно только придумать. Девушка признается: она находится в сети 24 часа семь дней в неделю – это ее работа. И по-другому уже не может. Она даже спит с гаджетами. Телефон всегда рядом.

Александра Русакович - Маркетолог:

"Выходные, отпуск – это слова не из моего лексикона..."

Для цифрового поколения сеть – это специфическая древнегреческая агора, куда приходят поделиться мыслями. Да, с одной стороны, социальная жизнь в Интернете скрыта от остальных. Но в то же время она безгранично публична и глобальна. Именно поэтому и возникает привязанность, зависимость. Чем больше своих действий мы делегируем гаджетам, тем все меньше и меньше работает наш мозг.

Надежда Хегай-Мартынюк - Сотрудник Музея мозга:

"В социальных сетях есть такие ленты..."

Психологические исследования ученых сегодня показывают: цифровое поколение действительно другое, не только ввиду иного видения мира и себя в нем, но и уникального способа восприятия реальности на физиологическом уровне. На примере вот этих тестов, которые были проведены в РГПУ имени Герцена, сразу видно, как изменилось мышление современного человека.

Алия Грекова – Психолог медико-психолого-социального центра Университета ИТМО:

"Раньше классический ответ был такой – лишний зонтик, потому что все остальное относится к военной службе..."

Любое новое поколение будет всегда отличаться от предшественников, в настоящее время информатизация просто ускорила процесс этого разделения. "Цифровые детки" на самом деле уже сегодня живут между двумя мирами, и это уже факт, к которому нужно подойти как к феномену с пока еще не до конца раскрытым потенциалом.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.