ГМЗ "Петергоф" открывает летний сезон, День Достоевского в новом формате, Ленинградский зоопарк открыл двери для посетителей, Международный фестиваль новой музыки онлайн - в обзоре культурных событий

03 июля, пятница, 08:53

В Петергофе открывается долгожданный летний сезон. С сегодняшнего дня попасть на территорию парка может любой желающий. Правда, при этом необходимо быть в маске и билеты лучше покупать он-лайн. Три с половиной месяца музей-заповедник был закрыт. И вот долгожданное событие: знаменитые фонтаны работают на полную мощность, лавочки продезинфицированы, газоны и дорожки приведены в порядок. Пока посетители смогут попасть только в Нижний парк, Верхний в этом сезоне на реставрации. Единовременно на территории Петергофа смогут находиться не больше девяти тысяч человек. Они все должны будут соблюдать социальную дистанцию во время прогулки и быть в средствах индивидуальной защиты.

В эту субботу в Петербурге отметят день Достоевского. Он пройдет в Северной столице в 11 раз. Правда, в этом году вместо обычного выхода в город, все участники уйдут в он-лайн. Лекции, экскурсии и даже спектакль, поставленный специально к этому празднику, зрители смогут увидеть только со своих экранов. День Достоевского – это уникальная городская акция, в которой принимают участие музеи, театры и библиотеки. В этом году в празднике задействованы 12 городских площадок, увидеть действа которых, можно будет с любой точки планеты, при наличии интерната и мобильного устройства.

Ленинградский зоопарк, спустя три с половиной месяца карантина, открыл двери для посетителей. Режим работы здесь проходит под строгим контролем Роспотребнадзора. Численность в зоосаде должна быть не более трех тысяч одновременно. Масочный режим распространяется на работников на улице и на посетителей в помещении. За время карантина в зоопарке произошло пополнение. Из Ростова-на-Дону прибыли кенгуру и обезьянка игрунка. Животные сейчас на карантине и посетители смогут увидеть их только в конце июля. А вот на младенца львинохвостого макака можно посмотреть прямо сейчас. Не смотря на то, что малыш родился в конце апреля, мать активно его уже показывает публике. И с нетерпением ждет, когда же у ее ребенка появится имя. Голосование активно идет в социальных сетях, итог будет подведен 8 июля.

Седьмой Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки пройдет онлайн. За шесть лет работы это мероприятие уже успело достойно о себе заявить — его площадками были Концертный зал Мариинского театра, Новая сцена Александринского театра, Филармония, Новая Голландия, "Люмьер-Холл", Мастерская Аникушина и многие другие. В этот раз послушать концерты можно будет дистанционно. Трансляции будут открытыми и бесплатными. В программе фестиваля 20 премьер. Первый концерт пройдет сегодня в 20.00. Полная же программа фестиваля, который продлится до 9 июля, доступна на официально сайте, где и будут вестись он-лайн трансляции, мастер-классы и образовательные лекции.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.