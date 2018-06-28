ГМЗ "Гатчина": возвращение музейных ценностей

28 июня, четверг, 16:02

Этот портрет короля Виктора Эммануила долгое время был утрачен. Он был похищен по время Великой Отечественной войны из Гатчинского дворца, и вот теперь, спустя 75 лет, вместе с другими пятнадцатью полотнами вернулся домой.

Надежду на то, что эти полотна, которые не успели эвакуировать из Гатчины до войны, снова вернутся в парадные залы дворца, давно потеряли даже старожилы музея. Портреты зарубежных политических и военных деятелей, представителей рода Романовых и европейских царских домов. Эту коллекцию начал собирать император Николай I. Он хотел создать здесь самую большую картинную галерею и заказывал прижизненные портреты или копии у знаменитых художников.

Василий Панкратов - Директор ГМЗ "Гатчина":

"Готическая галерея, к которой мы сейчас только приступаем, к проектированию реставрации, имела 52 портрета на стенах, их них у нас сохранился только один. И когда мы начали думать о том, чтобы начать реставрацию этой галереи, мы думали о том, что же мы будем вешать на стены. И вот в этот момент как раз появляются эти работы."

Портреты в розыске с 1944 года. Они были вывезены нацистами из группы "Рейхсляйтер Розенберг". Эта же организация похитила и икону Тихвинской Божией Матери. Возвращение стало возможным благодаря совместной работе нескольких министерств и общественных организаций по поиску музейных фондов.

Николай Патрушев - Секретарь Совета безопасности РФ:

"Была проведена серьезная оперативно-розыскная работа по тому, чтобы установить, где находятся экспонаты, и чтобы их вернуть в то место, где они должны находиться."

Информацию о том, что было с этими картинами и где они хранились, пока не разглашают. Можно лишь предположить об их передвижении, взглянув на обратную сторону полотен. Происхождение портретов явно пытались скрыть. Инвентаризационные номера замазаны, фрагменты холста заклеены, подрамники явно новые...

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.