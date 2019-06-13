Мемориал Валентина Гранаткина в Петербурге

11 июня, вторник, 10:56

Международный юношеский турнир по футболу, памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина – это спортивное событие с более чем 30-летней историей. Начиная с 2006 года турнир неизменно проводится в Петербурге. В этом году Мемориал приготовил спортивным болельщикам свои сюрпризы.

Турнир действительно получился сверх представительным. 10 иностранных сборных, среди которых команды из Европы, Азии и Латинской Америки. Еще одной особенностью Мемориала второй год подряд становится проведение матчей и тренировок сборных исключительно на полях с натуральным покрытием. Стадион "Турбостроитель", "Рощино Арена" - это наследие чемпионата Мира по футболу.

Центральным же стадионом турнира стал "Петровский". Ровно через год на этих же полях будут тренироваться участники Чемпионата Европы-2020, пока же на здесь сражаются 18-летние футболисты.

После группового этапа без поражений на турнире идут две команды – сборная России и сборная Аргентины. Их очная встреча состоится уже в раунде плей-офф. Полуфинальные встречи пройдут на "Петровском" в среду 12-го числа, а финальный матч состоится 14 июня в пятницу.