В Петербурге тысячи мальчишек болеют футболом, количество пап, которые разделяют увлечение своих сыновей и также занимаются спортом номер один, тоже велико. Однако не так давно на берегах Невы появились футбольные мамы. Те, кто не просто отводят своих сыновей на секции и ждут их обратно, но которые готовы в прямом смысле слова выходить с ними на поле и абсолютно на равных играть в футбол.
01 декабря, вторник, 11:38
Футбольные мамы тренируются и побеждают!
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