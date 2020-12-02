06:51 02 декабря, среда
RSS В избранное
01 декабря, вторник, 11:38

Футбольные мамы тренируются и побеждают!

Версия для печати

В Петербурге тысячи мальчишек болеют футболом, количество пап, которые разделяют увлечение своих сыновей и также занимаются спортом номер один, тоже велико. Однако не так давно на берегах Невы появились футбольные мамы. Те, кто не просто отводят своих сыновей на секции и ждут их обратно, но которые готовы в прямом смысле слова выходить с ними на поле и абсолютно на равных играть в футбол.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
30 ноября, 17:26
18 музеев Петербурга приглашают детей на новые игровые маршруты

18 музеев Петербурга приглашают детей ...

О фестивале "Детские дни в Петербурге"
30 ноября, 12:22
"Арт-старт", чтобы набрать высоту

"Арт-старт", чтобы набрать высоту

"Арт-старт" и его таланты.
25 ноября, 8:45
Малая авиация: славная история и большие надежды

Малая авиация: славная история и большие ...

Жизнь больших аэропортов, таких как петербургское "Пулково" или московское "Шереметьево" не останавливается ни на минуту. Между тем на маленьких аэродромах, на одном из которых мы находимся прямо

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72