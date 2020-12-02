Футбольные мамы тренируются и побеждают!

01 декабря, вторник, 11:38

В Петербурге тысячи мальчишек болеют футболом, количество пап, которые разделяют увлечение своих сыновей и также занимаются спортом номер один, тоже велико. Однако не так давно на берегах Невы появились футбольные мамы. Те, кто не просто отводят своих сыновей на секции и ждут их обратно, но которые готовы в прямом смысле слова выходить с ними на поле и абсолютно на равных играть в футбол.