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22 марта, пятница, 11:40

Фрешмены в живописи: Алесь Лялюш, Lu Blue и Vlade Bullsun

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Петербург не перестаёт подтверждать статус культурной столицы и давать миру массу талантливых и изобретательных творцов. Первый канал продолжает рассказывать о фрешменах Петербурга. В нашем репортаже – художники, изменившие представление об искусстве.

Алесь Лялюш, Lu Blue и Vlade Bullsun -  в нашем репортаже.

 

"Креатор" (от английского "create" - создавать) - так называет себя Vlade, но на самом деле это понятие подходит многим современным творцам.

Настоящее искусство сегодня – это больше, чем создание изображения. Это генерация культурных феноменов, которые, наряду с визуальными произведениями, включают в себя технологию, философию и многое другое. А главное – эти люди погружены в актуальный художественный контекст и активно его формируют.

 

Михаил Шаль, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачёва, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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