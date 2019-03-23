Фрешмены в живописи: Алесь Лялюш, Lu Blue и Vlade Bullsun

22 марта, пятница, 11:40

Петербург не перестаёт подтверждать статус культурной столицы и давать миру массу талантливых и изобретательных творцов. Первый канал продолжает рассказывать о фрешменах Петербурга. В нашем репортаже – художники, изменившие представление об искусстве.

Алесь Лялюш, Lu Blue и Vlade Bullsun - в нашем репортаже.

"Креатор" (от английского "create" - создавать) - так называет себя Vlade, но на самом деле это понятие подходит многим современным творцам.

Настоящее искусство сегодня – это больше, чем создание изображения. Это генерация культурных феноменов, которые, наряду с визуальными произведениями, включают в себя технологию, философию и многое другое. А главное – эти люди погружены в актуальный художественный контекст и активно его формируют.

Михаил Шаль, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачёва, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург.