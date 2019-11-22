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21 ноября, четверг, 11:34

Новый проект "QUEEN Rhapsody" - в Петербурге: когда легенды оживают

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Богемская рапсодия - знаменитая песня Фредди Меркьюри и одновременно название нашумевшего фильма о нем. Друг музыканта и официальный консультант картины Питер Фристоун недавно побывал в Петербурге, чтобы представить новый проект о группе.

Синтез классики и рок-хитов - основа фортепианно-симфонического шоу с музыкой группы Queen.  Автор аранжировок — петербургская пианистка Наталья Поснова. "We will rock you" она соединила с музыкой Прокофьева,  "Show must go on" - с Лунной сонатой Бетховена.

Питер Фристоун  и Наталья планируют вернуться в Петербург ещё раз, в конце ноября, непосредственно перед концертом, встретиться с поклонниками группы, принять участие в шоу "QUEEN Rhapsody"и напомнить всем, что музыка "Queen" почти 50 лет звучит по всему миру и уже стала той самой нестареющей классикой. 

 
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