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10 июля, среда, 15:05

Французский подход и русская любовь - творческие будни художника Жерома Поно

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Родиться на востоке Франции, стать востребованным художником, встретить свою любовь в интернете, а, приехав к ней в Петербург, сразу сделать индивидуальную выставку. Жером Поно и его удивительная история любви и творчества

Эта история уходит корнями в солнечную Бургундию – легендарный винодельческий регион на востоке центральной Франции. Именно там, в небольшом городке Жуани вырос художник Жером Поно, который уже в 21 год был представлен в знаковом  выставочном зале Carrousel du Louvre в Париже, а к 28 годам заслужил множество престижных наград, любовь и признание  во Франции и за ее пределами.

И вот он в Петербурге. 

Выставка Жерома Поно в арт-пространстве "Мезон 25" на Галерной – это даже не цикл работ, а комплексная инсталляция. "L"océan de modernité", что в переводе – "Океан современности" - экспозиция, призванная не только показать красоту водоёмов нашей планеты, но и поговорить с аудиторией об экологии.

 
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