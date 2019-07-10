Французский подход и русская любовь - творческие будни художника Жерома Поно

10 июля, среда, 15:05

Родиться на востоке Франции, стать востребованным художником, встретить свою любовь в интернете, а, приехав к ней в Петербург, сразу сделать индивидуальную выставку. Жером Поно и его удивительная история любви и творчества

Эта история уходит корнями в солнечную Бургундию – легендарный винодельческий регион на востоке центральной Франции. Именно там, в небольшом городке Жуани вырос художник Жером Поно, который уже в 21 год был представлен в знаковом выставочном зале Carrousel du Louvre в Париже, а к 28 годам заслужил множество престижных наград, любовь и признание во Франции и за ее пределами.

И вот он в Петербурге.

Выставка Жерома Поно в арт-пространстве "Мезон 25" на Галерной – это даже не цикл работ, а комплексная инсталляция. "L"océan de modernité", что в переводе – "Океан современности" - экспозиция, призванная не только показать красоту водоёмов нашей планеты, но и поговорить с аудиторией об экологии.