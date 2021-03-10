Валерий Дегтярев и его одушевленный Петербург. Когда фотография становится произведением искусства?

10 марта, среда, 09:15

Душа города, проявленная на фото. Об удивительном мастере черно-белой фотографии и раскрытых им образах.

Сделать хороший снимок с помощью современных гаджетов сегодня может даже ребенок. Но сколько хороших снимков вы должны сделать, чтобы считаться хорошим фотографом. Герой нашего сюжета занимается фотографией уже больше полувека и именно у него мы решили поинтересоваться, как это – быть настоящим фотографом?



Знакомьтесь Валерий Константинович Дегтярев – член Союза фотохудожников России, признанный мастер черно-белой фотографии, лауреат многочисленных международных и отечественных выставок. В фотографии он уже больше 50 лет, а работы хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира.

Однако, по словам фотографа, дело всей своей жизни он обрел волею случая. Работая слесарем на заводе, получил задание от редактора местной газеты снять зимний фото этюд.



Валерий Дегтярев – фотохудожник: "Я пошел в парк Челюскинцев, снял занесенную снегом скамейку, и они ее напечатали. С этого момента начался мой путь в фотографию. Я понял, что не только для семейного альбома, но можно снимать и для информации, пейзажи, люди. Сидя на заводе, в цеху, в то время я еще работал. Светило солнце… Я думаю, я сижу в цеху, душном пыльном, а на улице свет, надо город идти снимать. И я решил поменять профессию, уволился и поступил на предприятие ЭРА фотолаборантом на маленькую зарплату, хотел, чтобы исполнилась моя мечта стать фотографом",



О столь резком изменении своей судьбы наш герой ни разу не пожалел. Сейчас за его плечами, и на полках личных архивов тысячи снимков. Но настоящего фотографа, а точнее фотохудожника, определяет не количество сделанных снимков и даже не их качество, а вопрос, сможете ли вы пойти до конца в своем творчестве.



Валерий Дегтярев – фотохудожник: "Три этапа творчества. Первый этап, это когда вы снимаете для семейного альбома, учитесь, проявляете пленку. Второй этап, это когда вы свои работу посылаете на выставку и там получаете какие-то награды. А третий аккорд, это когда раскрываешь в кадре психологию, метафизику, ты моешь быть не понятым, не принятым. Но ты без денег, без ничего идешь своим своим творческим путем".



Одним из главных творческих принципов Валерия Дегтярева можно назвать настойчивость. С каждой темой, которая его вдохновляет, он работает не часами, а годами. Его главной музой был и остается Петербург, а точнее старая часть города, район Коломны. В этих дворах и на этих улицах Валерий Константинович снимал 30 лет.



Игорь Лебедев, куратор выставки "Умышленный город", ведущий специалист по музейно-образовательной деятельности музейно-выставочного центра "Росфото": "Это ушедшая эпоха, как с точки зрения объектов, которые снимает автор, так и с точки зрения людей, как они видят. Связано это с тем, что преобладающее видение для автора это черно-белое, а для современных авторов оно цветное. Это совершенно, радикально разные позиции".



Этой весной в одном из экспозиционных залов центра "Росфото" проходит авторская выставка Валерия Дегтярева "Умышленный город". Выставка показывает Петербург Достоевского и приурочена к юбилею писателя. Все работы были сделаны в конце 20 - века, но актуальность образов поражает.



Сергей Шитов, искусствовед музейно-выставочного центра "Росфото": "Когда просто фотография становится произведением искусства. Это происходит в тот момент, когда там появляется смысл. Смысл, которого до этого не было и который появился ровно в тот момент, когда автор ее создал. Вот данная выставка она как раз полна фотографиями, которые несут смысл, это действительно выставка прекрасных произведений искусства".



Как известно, любое настоящее произведение искусств не знает границ, в том числе и языковых. Образы Валерия Дегтярева, как раз из этого числа.



Паскуале Терраччано - посол Италии в России : "На этой прекрасной выставке очень хорошо чувствуется человеческий характер Петербурга - города с непростой судьбой. Здесь очень хорошо видна душа города – некогда столицы, но до сих пор не утратившего своего величия".



В следующем году Валерию Константиновичу исполнится 85 лет, но в этом возрасте он не собирается откладывать в сторону свой фотоаппарат. Он, по-прежнему подмечает прекрасное в окружающем мире и щедро делится этим со зрителем.



"Сложно передать на бумаге то, что ты увидел, прочувствовал. В этом и заключается мастерство фотографа: когда задуманное легло на бумагу точно так, как ты увидел и задумал – это чертовски сложно. Но иногда получается".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.



