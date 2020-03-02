Форум Труда прошел в Петербурге

02 марта, понедельник, 11:51

В 2018 году в нашей стране были приняты национальные проекты федерального масштаба, рассчитанные до 2024 года, и распределенные по трем направлениям: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Однако для их реализации необходимо подготовить квалифицированные кадры – именно эта тема стала основной на 4-м международном Форуме труда.