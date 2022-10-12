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12 октября, среда, 12:42

Форум креативной молодёжи: петербургские проекты

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Активисты одного из экологических движений Политехнического университета придумали, как из вторсырья делать обложки для документов. И именно эта команда - одна из тех, кто выиграл грант на Форуме креативной молодежи, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Участие в конкурсе приняли представители и из других регионов России. О том, кто же из петербургских студентов забрал награду, и об их полезных проектах - в репортаже Первого канала.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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