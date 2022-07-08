Фестиваль в Ботаническом саду, «Золотая коллекция» Театра им. Якобсона, водная феерия в Цирке на Фонтанке и выставки в Эрмитаже и Музее религии

08 июля, пятница, 09:03

Дайджест событий культурной жизни Петербурга в эти дни.

В Ботаническом саду с понедельника целую неделю под открытым небом будут звучать классика, джаз и рок. Начинается ежегодный оpen-air фестиваль "Summer Music Park"

В Главном штабе открывается выставка "Современное камнерезное искусство".

На сцене Александринского театра Театр балета имени Леонида Якобсона представляет летние сезоны проекта "Золотая коллекция. Без антракта".

В Музее религии открылась выставка "О чём рассказали цветы", посвященная символике цветов в религиях мира.

В Большом Санкт-Петербургском цирке продлили до конца лета водный мюзикл "Одиссея".

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.