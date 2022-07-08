14:56 08 июля, пятница
RSS В избранное
08 июля, пятница, 09:03

Фестиваль в Ботаническом саду, «Золотая коллекция» Театра им. Якобсона, водная феерия в Цирке на Фонтанке и выставки в Эрмитаже и Музее религии

Версия для печати

Дайджест событий культурной жизни Петербурга в эти дни.

В Ботаническом саду с понедельника целую неделю под открытым небом будут звучать классика, джаз и рок. Начинается ежегодный оpen-air фестиваль "Summer Music Park"

В Главном штабе открывается выставка "Современное камнерезное искусство".

На сцене Александринского театра Театр балета имени Леонида Якобсона представляет летние сезоны проекта "Золотая коллекция. Без антракта".

В Музее религии открылась выставка "О чём рассказали цветы", посвященная символике цветов в религиях мира.

В Большом Санкт-Петербургском цирке продлили до конца лета водный мюзикл "Одиссея".

 

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 10:26
НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова отмечает 95-летие. Итоги ЕГЭ. Получение визы через МФЦ. "Арт-резиденция" на даче Громова

НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова отмечает ...

Обзор важных городских тем недели
Сегодня, 9:03
Фестиваль в Ботаническом саду, «Золотая коллекция» Театра им. Якобсона, водная феерия в Цирке на Фонтанке и выставки в Эрмитаже и Музее религии

Фестиваль в Ботаническом саду, «Золотая ...

Дайджест событий культурной жизни Петербурга в эти дни

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72