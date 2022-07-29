Фестиваль уличных театров на Елагином острове, «Дым над водой» в Рощино, новые экскурсии в Михайловском саду и выставка насекомых в Музее Набокова

29 июля, пятница, 11:18

Дайджест самых интересных событий культуры в предстоящие выходные

На Елагином острове 29-31 июля большой театральный праздник: 28 коллективов, 13 площадок, репертуар – от классики до авангарда. В этом году X фестиваль уличных театров "Елагин парк" готовит премьеры и открывает новые имена.

Традиционный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" в этом году поменял площадку. Рок и симфоническая музыка будут звучать в субботу-воскресенье над Рощинским озером. Владимир Шахрин примет участие в фестивале впервые.

Русский музей проводит сезонные летние экскурсии по Летнему и Михайловскому садам. Специалисты разработали новый маршрут "История Михайловского сада".

В Музее В.В. Набокова СПбГУ необычная выставка: экспозицию бабочек Набокова дополнила коллекция жуков писателя Павла Крусанова, а также изображения насекомых, выполненные известными ювелирами.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.