Фестиваль уличных театров "Елагин парк"

06 июня, вторник, 16:28

Кто-то живет в доме на колесах, а кто-то - внутри колеса, как герои спектакля “Wheel house” театра “Acrojou”. Правда, иногда привычный мир переворачивается с ног на голову. Дуэт акробатов из Англии участвует в седьмом международном фестивале уличных театров «Елагин парк». Куда катится уличное искусство?

Шоу театра “Acrojou” перемещается по улице вместе со зрителями. Это история о паре, которая все время находится в движении. Идея родилась после длинных гастролей. За несколько лет существования спектакль побывал в разных странах, до России докатился впервые.

Джени Барнард, Арт-директор театра “Acrojou”:

"Жители этого дома вынуждены постоянно искать ресурсы для выживания, в том числе воду, они не могут останавливаться надолго. Внутри колеса помещается все необходимое для жизни, в нем есть кровать, стол, окно с занавесками, и множество мелких предметов, которые мы сами возили с собой в путешествия."

Этот спектакль артисты готовы играть в любую погоду. Другое дело — актеры на ходулях, из-за сильного ветра в первый день фестиваля часть выступлений пришлось отменить. Остальные два дня погода тоже не баловала, но холодов уличные артисты не боятся. Французская труппа “Cie Tac O Tac” дает представления даже зимой.

Брис Битейн, Артист театра “Cie Tac O Tac”:

"Зимой во Франции холодно, но не слишком сильно, если улицы чистые, мы можем играть, главное, чтобы не было снега."

Фестиваль «Елагин парк» традиционно проходит в начале июня. В его истории бывали и солнечные дни, но организаторы уже задумываются о переносе дат ближе к середине лета.

Юлия Демьянова, Максим Беляев, Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.