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23 декабря, среда, 09:27

Фестиваль, открывающий глаза: OPEN LOOK и современный танец в России

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Фестиваль современного танца Open LooК проводится уже 22-й раз. Вместо привычного международного статуса в этом году акцент на России и отечественных танцевальных компаниях.  Спектакли-участники и тренды современной хореографии в репортаже на Первом канале. 

В этом году в фестивале участвовали 20 танцевальных постановок, отобранных из 120 заявок со всей страны. Среди них и спектакли с большим количеством танцовщиков, и моноспектакли, и перфомансы – задача представить многообразие современного танца во всей его полноте. Так, сольный проект "Этюд кофейного стаканчика" посвящен исследованию повседневности. Звуковая дорожка для этого спектакля была записана в районе Сенной площади, реквизит куплен там же.

В предыдущие годы фестиваль всегда привозил иностранных гостей.  Сделать фокус на России организаторы решили еще до пандемии. Говорят, с каждым годом все интереснее становится то, что происходит у нас. В этом году нет танцевальных мастер-классов, зато – акцент на он-лайн дискуссии, на тему продюсирования современного танца в российских реалиях.

Один из таких фестивалей - "Теловидение" - проходит в Казани, куда тоже, в обычное время, приезжают участники из разных стран. А совместные постановки с европейскими хореографами для казанского балета "Пантера" - обычное дело. Интернет технологии стерли границы, и в конечном итоге работать без оглядки за рубеж становится все интереснее.

Интерес к социальным темам – особенность современного танца сегодня. Как пример – спектакль "Электорис", создатели которого решили разнообразить скучную реальность спальных районов появлением в ней человека с хвостом. И заодно поэкспериментировать с формой подачи.

За 22 года, которые проводится фестиваль, современный танец прошел путь от мало кому понятного жанра до искусства, представленного в официальных институциях. Так, среди участников есть студенты магистратуры при Академии русского балета имени Вагановой, имеющие за плечами обширный теоретический багаж знаний.

Что считать искусством и что считать танцем – современные танцовщики и хореографы продолжают искать ответы на эти вопросы. Размышлениям о том, можно ли танцевать об архитектуре, посвящен отдельный спектакль – "Гауди" - о творчестве знаменитого испанского архитектора.

Среди участников фестиваля 3 постановки, номинировавшихся на "Золотую Маску", в том числе лауреат премии - спектакль "Лилит", что стало еще одним шагом к признанию современного танца и его достижений в области пластического искусства.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый  канал. Петербург

 
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