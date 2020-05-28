Фестиваль для родителей собрал рекордное число участников. "Привет, малыш!" - онлайн"

27 мая, среда, 11:04

Семейный фестиваль в онлайн формате. Советы экспертов и мастер-классы для детей и их родителей.

Популярный семейный фестиваль "Привет, малыш!" проводится уже в 17-й раз и традиционно собирает многотысячную аудиторию. Этой весной его впервые провели онлайн. Для мам в декрете изоляция - привычное дело и многие могут сами выступить экспертами по удалённой работе или организации досуга в четырёх стенах. Полезные советы от мам и для мам, а также всех семейных людей.

Режим самоизоляции как повод выйти на международный уровень. Организаторытрадиционного петербургского фестиваля даже не думали выходить за рамки города – в итоге были сами удивлены результатом. Почти шесть тысяч человек из всех регионов страны и русскоговорящие слушатели из самых разных стран мира, включая Китай и США, захотели послушать он-лайн лекции о подготовке к родам и уходе за малышами.

Елена Сусорова, главный редактор журнала "Мамин/Папин", организатор фестиваля : "Мы старались максимально сохранить.. несколько площадок… и лекции, и мастер-классы, и практические занятия".

За трансляцией следят несколько модераторов, вопросы поступают каждую секунду. Компьютер, веб-камера, интернет – этого достаточно для того, чтобы провести лекцию и объединить сотни слушателей. Кто-то выходил в эфир из студии, кто-то из дома, кто-то записал мастер классы заранее – но был на связи, чтобы отвечать на вопросы.

Самые популярные темы – по подготовке к родам. Один из лекторов - Юлия Мезенцева, врач акушер-гинеколог, подготовила советы для беременных "на злобу дня". Что делать, если вы обнаружили у себя симптомы ОРВИ и как избежать гиподинамии в условиях ограничений.

Юлия работает в городской женской консультации и напоминает, что плановых визитов для беременных (!) никто не отменял: все анализы, узи и обследования проходят согласно графику. Мало того, у врачей появилось больше времени на каждого пациента.

Одна из участниц фестиваля – мама четырех детей Анастасия Заварухина. Вполне могла бы тоже поделиться советами, например: как организовать дома многофункциональную детскую. Шведская стенка, рукоход, скалодром и полотна для воздушной гимнастики умещаются в небольшую комнату. Минимум мебели и кровать-трансформер экономят пространство, рисунки на стенах – создают настроение.

Для мамы сейчас немногое изменилось – она и так дома с детьми. Родителям, которые страдают от самоизоляции, она советует больше радовать самих себя - а положительные эмоции передадутся и детям. Сама Анастасия успевает и воспитывать четверых, и заниматься гимнастикой, и смотреть он-лайн спектакли Большого театра.

Начинать с себя советует и семейный психолог Надежда Степанова. Говорит, сейчас самая актуальная проблема - детские капризы. На фестивале этой теме посвятили отдельную лекцию. Главная идея – причину нужно искать не в детях, а в беспокойстве самих родителей.

Итак, за один день фестиваля участники смогли научиться делать фруктовые букеты, заниматься бэби-йогой и правильно дышать в родах, узнали, как ухаживать за новорожденным и искать работу в декретном отпуске. Участвовали в розыгрышах призов, инста-ярмарке и квесте. Теперь организаторы подумывают о том, чтобы проводить две версии фестиваля: офф-лайн и он-лайн. И уверены, что любой кризис - это точка роста.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.