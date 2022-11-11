Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская», концерт Российско-китайского оркестра, выставки в арт-пространствах города

Обзор ближайших событий культурной жизни Петербурга.
Театральный фестиваль "Школа. Студия. Мастерская" в самом разгаре. Впереди – спектакли Романа Габриа, Наталии Лапиной, Григория Козлова и Максима Фомина.
В Эрарте открылась выставка культового фотографа и модели Альберты Тибурци. 70-е-80-е годы ожили в портретах Энди Уорхола, Моники Беллуччи, Катрин Денёв, Джорджио Армани – около 100 работ.
Российско-китайский симфонический оркестр под управлением двух девушек-дирижёров Виктории Добровольской и Тунжо Чжэн выступит на концерте в честь 65-летия Общества российско-китайской дружбы.
Живопись Ларисы Голубевой – искусствоведа, куратора выставок и художника – представлена в музее "Артмуза".
Фестиваль культуры Востока "DAIRAFEST" стартовал в арт-пространстве "Брусницын".
Евгений Борисов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург