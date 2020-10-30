Фестиваль Dairafest. Выставка к 290-летию А.В.Суворова. Фестиваль "Серебряная лира". Выставка к 100-летию Федерико Феллини. "Эффект Пигмалиона" Бориса Эйфмана возвращается на сцену.

30 октября, пятница, 08:37

Обзор культурных событий Петербурга

Познакомить публику с историей и современной культурой Востока - миссия фестиваля Dairafest. Это серия концертов, лекций и выставок, которые пройдут на разных городских площадках. Фестиваль открывается уже сегодня выступлением всемирно известного исполнителя тувинского горлового пения Радика Тулюша и дуэта ODUCHU. Для солиста этнической группы "Хуун Хуур Ту", которая стала лауреатом премии BBC, и тувинского дуэта - победителя российской премии в области World Music - это первое выступление перед живой публикой после периода ограничений. Пройдет оно на необычной площадке - в Оранжерее Таврического сада.Помимо этого в ноябре запланировано выступление музыкантов из Башкирии и симфонический концерт в Капелле. Главная тема фестиваля в этом году "ориентализм" – восточные мотивы и сюжеты в европейской и русской культуре. На эту тему выскажутся историки, этнографы и востоковеды, на лекциях - как в оффлайн формате, так и в режиме интернет трансляции.

К юбилею выдающегося полководца - Александра Васильевича Суворова - в Музее истории религии открыли тематическую выставку. Идея – объединить в одном проекте рассказ о воинстве земном и небесном. Центральные экспонаты: иконы из церкви святого Александра Невского в селе Кончанском, родовом имении Суворова. На выставке собраны разнообразные предметы: от военных наград и комплектов обмундирования до живописных полотен и карикатур на Суворова, которые были чрезвычайно популярны в странах Европы после оглушительных побед полководца в ходе Итальянской кампании. Выставка "ГЕНЕРАЛИССИМУС, КНЯЗЬ, ГРАФ, РАБ бОЖИЙ - АЛЕКСАНДР", приуроченная к 290-летию со дня рождения Суворова, продлится до 10 декабря.

Сегодня в Петербурге открывается Одиннадцатый фестиваль "Серебряная лира". Это восемь концертов в течение недели, представляющих достижения камерного исполнительского искусства. Согласно традиции, торжественное открытие и закрытие фестиваля пройдут в Большом зале Филармонии, остальные шесть концертов – в Малом зале им. М.И. Глинки. И если в прежние годы "Серебряная лира" изобиловала именами виртуозов из многих стран мира, то нынешний фестиваль представит только российских исполнителей. Все выступления будут сохранены для истории, записаны на видео и показаны на интернет площадках.

100-летний юбилей Федерико Феллини отметили в музее театрального и музыкального искусства. Передвижную выставку создали итальянские кураторы, лично знавшие классика мирового кинематографа. Открытие сопровождалось прямой трансляцией концерта с музыкой к кинофильмам Феллини из Театра Умберто Джордано в Италии. Выставка продлится до 25 ноября. Среди экспонатов: фотографии режиссера и его актеров на съемочных площадках, костюмы из фильмов и собственные рисунки Феллини: карикатуры, зарисовки сновидений и эротические фантазии.

Долгожданное возвращение труппы Бориса Эйфмана на большую сцену запланировано на 9 ноября. На сцене Александринского театра сыграют спектакль "Эффект Пигмалиона" – премьеру 2019 года. Постановка была выдвинута на Российскую Национальную театральную премию "Золотая Маска" в четырех номинациях. Борис Эйфман предлагает зрителям балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Несмотря на вынужденное отсутствие выступлений, артисты уже приступили к репетициям нового балета "Страсти по Мольеру, или "Маска Дон Жуана", премьера которого запланирована на февраль.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург