Фестиваль "Адмиралтейская игла": взгляд молодых художников на мир моды

11 октября, вторник, 12:05

Главное событие в жизни креативной моды Петербурга - это, конечно, фестиваль "Адмиралтейская игла". В этом году он пройдет уже в 28-ой раз и удивит всех своих зрителей новыми номинациями: "циркулярная мода" и "цифровая мода".

Формат фестиваля "Адмиралтейская игла" приобрела только в этом году. До этого ежегодное событие модной жизни Петербурга, учреждённое и организованное Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна, называли конкурс, но маштабы иглы 2022 превзошли это понятие. Участников отбирали из 526 поданных заявок со всей России и стран ближнего зарубежья, что закрепляет за фестивалем статус – международный.

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург