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12 сентября, среда, 11:22

"Вне границ": почему важно выглядеть хорошо при любых обстоятельствах?

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Зрение, слух, передвижение – это номинации необычного конкурса фэшн-иллюстрации «Вне границ». Его организаторы предложили дизайнерам Петербурга и Ленобласти придумать, как могли бы выглядеть стильные аксессуары, средства передвижения и одежда для людей с особыми потребностями.

Библиотека имени Тимирязева планирует стать центом неформального сообщества людей, занимающихся модой. До 30-го сентября организаторы конкурса ждут от профессионалов и любителей фэшн-иллюстраций, в ноябре будут названы победители, а в пространстве библиотеки пройдет выставка лучших эскизов одежды, аксессуаров и средств передвижения для людей с особыми возможностями. 

 
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