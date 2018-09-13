"Вне границ": почему важно выглядеть хорошо при любых обстоятельствах?

12 сентября, среда, 11:22

Зрение, слух, передвижение – это номинации необычного конкурса фэшн-иллюстрации «Вне границ». Его организаторы предложили дизайнерам Петербурга и Ленобласти придумать, как могли бы выглядеть стильные аксессуары, средства передвижения и одежда для людей с особыми потребностями.

Библиотека имени Тимирязева планирует стать центом неформального сообщества людей, занимающихся модой. До 30-го сентября организаторы конкурса ждут от профессионалов и любителей фэшн-иллюстраций, в ноябре будут названы победители, а в пространстве библиотеки пройдет выставка лучших эскизов одежды, аксессуаров и средств передвижения для людей с особыми возможностями.