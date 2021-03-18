Фармацевта в поселок Петровское искали всем миром. О доступности медицинских услуг на селе

18 марта, четверг, 08:59

Доступность медицинского обслуживания по мере удаления от крупных городов, неуклонно снижается и даже купить лекарства в сельской местности иногда бывает проблематично. Мы находимся в селе Петровское, всего 70 километров от Петербурга. Полгода назад здесь закрылся аптечный пункт, чтобы он вновь заработал, потребовалось участие региональных властей.

Аптека в Петровском закрылась осенью прошлого года, причина – умер фармацевт, который бесменно в ней работал. Найти нового не удалось.

Савва Филиппович – генеральный директор ЛОГП "Ленфарм":

"Для того, чтобы аптечный пункт работал, нужен специалист с профильным фармацевтическим образованием, именно тот, кто отпускает лекарства населению".

Найти человека с фармацевтическим образованием в поселке – практически невозможно, пригласить из города – нереально: кто согласиться сменить городской комфорт на сельский быт и меньшую заработную плату? Недовольство населения между тем росло.

Галина Суворова – жительница поселка Петровское:

"У нас поселок с очень большим населением - около 1,5 тысяч, ну, как обойтись без аптечного киоска, особенно пенсионерам? Все жители были возмущены, что столько времени не работает аптечный киоск. Я же вам сказала, что у нас много пенсионеров, детей маленьких и за каждой мелочью нужно ехать в Сосново".

К делу подключился Центр Управления Регионом. Специалисты этого недавно созданного учреждения отслеживают обращения населения в интернете на онлайн-площадках и отправляют запросы в соотвествующие инстанции.

Екатерина Путронен – председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области:

"Разместили объявление на хэдхантере, выпустили информационные материалы, искали аптекаря с собаками, в итоге нашли двоих: фармацевта, который сейчас работает, и помощницу".

Фармацевт Екатерина Ильинична пока ездит в Петровское издалека, но ее помощница из поселка по соседству, и хотя у нее нет профильного образования, она готова учиться.

Татьяна Урбас – оператор ПК

"Вечером просматривала новости Приозерского района, увидела, что жители села Петровское написали целую петицию нашему губернатору. Начала изучать этот вопрос. Оказалось, что это резюме. Утром мне позвонили из "Ленфарма" и предложили работать".

Возможно ситуация с аптеками на селе улучшится, если в Госдуме будет принят законопроект, разрешающий работу мобильный аптечных пунктов, пока же об открытии новых аптек в отдаленных деревнях, речи не идет. Кстати, медицинская врачебная помощь в сельской местности также отличается от той, к которой привыкли городские жители. В крупных деревнях и селах, правда не во всех, есть вот такие фельдшерско-акушерские пункты. По любому вопросу и стар и млад идет к местному фельдшеру, который в случае необходимости дает направление уже к участковому врачу или профильному специалисту в районной больнице.

Фанис Закиров – врач-педиатр участковый Сосновской межрайонной больницы Приозерской ЦРБ:

"Я даже не знаю, как это объяснить, но именно в селе я получаю бесценный опыт. Ответсвенность совершенно другая, другая организация медицинской помощи. По сути, для меня это развитие, новый этап в развитии. Педиатрия сельская - она другая, потому что врач-педиатр отвечает за все".

Фанис Закиров уже не первый год работает сельским врачом, приехал сюда из Петербурга. Он педиатр. Кстати, это не его рабочее место, а один из нескольких фельдшерских пунктов, куда он отправляется несколько раз в месяц на прием.

Алена:

"В последнее время ситуация улучшилась. У нас появился педиатр, активный. Раньше было очень сложно попасть на прием к врачу. Он и страничку ведет в соцсетях, где можно записаться. Видно, кто записан и во сколько. В этом плане с детьми стало, конечно, удобнее".

Фанис Закиров – врач-педиатр участковый Сосновской межрайонной больницы Приозерской ЦРБ:

"Когда я начинал работать, здесь все было на бумаге. Для того, чтобы человек мог записаться на прием, он должен был либо дозвониться по стационарному телефону, либо сам прийти и сказать, что он хочет записаться".

В период летних каникул, когда население Ленинградской области увеличивается за счет дачников и отдыхающих, работа сельских участковых даже напряженнее, чем в густонаселенном Петербурге.

Фанис Закиров – врач-педиатр участковый Сосновской межрайонной больницы Приозерской ЦРБ:

"Сейчас у нас официально закреплено 2770 детей, но летом достигает 20 тысяч. Летом 50-60 человек на приеме за 5 часов и это нормально для нас".



Действующие федеральные программы, призванные улучшить качество и доступность медицинского обслуживания на селе, меняют ситуацию, но по прежнему не так много специалистов, готовых уезжать из мегаполиса.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.