Эвенкийские юрты, тувинские обряды и якутская музыка. Традиции народов Сибири

31 июля, вторник, 12:18

Эвенкийские и таймырские чумы, тувинские юрты делаются из шкур или войлока – и это не мешает традиционным жилищам кочевников быть тёплыми даже при температуре -50 градусов. На территории Сибири проживает множество малых народов со своей неповторимой национальной культурой. Привлечь к ней внимание, поддержать и рассказать о ней всему миру призван фестиваль этнической музыки и ремёсел "Мир Сибири". На Первом канале включение из Шушенского - специально для Петербурга.

Этот маленький чум долгие годы служил одной эвенкийской семье. Теперь продолжает кочевать вместе с его хозяйкой по фестивалям, чтобы представлять национальную культуру, быт и традиции.

Нина Ялогер, эвенкийка: " А печка когда горит, туда вообще зайти невозможно – жарко. Костер в середине был и труба вверх уходила. А в лесу не сильно холодно, кругом тайга, и ветра нет, и мороза нет, ребятишки бегают раздетые, и я сама бегала, и родилась в этом чуме".

Нина Илларионовна Ялогер выросла в поселке Эконда в Эвенкии, в большой семье, где было 10 детей. Сейчас живет в большом городе, но помнит и язык, который стремится передать своим внукам, и занимается традиционным рукоделием.

Нина Ялогер, эвенкийка: "Этот фартук шили себе, чтобы когда на санках едут, снегом не порошило тут".

У жителей Тувы немного другой тип кочевого жилища - юрта. И это не имитация – тувинская делегация живет прямо в выставочном образце. Для них это примерно то же самое, что погостить в деревенском доме у бабушки.

Бадыраа Шурумаа, сотрудница Центра тувинской культуры: "У меня у бабушки такая же юрта, есть бараны, коровы и лошади. Наши вещи спрятаны в сундуки… и спим, очень тепло, уютно".