EuroSkills-2018 - крупнейший чемпионат профессионалов среди молодежи прошел в Будапеште

02 октября, вторник, 14:52

Вот такими движениями российская сборная будет открывать мировой чемпионат по профессиональному мастерству , который пройдет в Казани уже в следующем году. А научиться танцевать можно было на Евроскилс-2018, где был организован обучающий мастер-класс. Это включение из Будапешта.

Это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодежи. Лучших и лучших в своем деле выбирали со всей строгостью.

За призовые места участники боролись в течение трех дней: по 18 часов у станка, за компьютером, у печи, за рабочим столом. Российская сборная была представлена в каждой из сорока одной профессий или как здесь принято говорить — компетенции, и стала самой большой из 29 команд турнира.