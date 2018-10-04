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02 октября, вторник, 14:52

EuroSkills-2018 - крупнейший чемпионат профессионалов среди молодежи прошел в Будапеште

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Вот такими движениями российская сборная будет открывать мировой чемпионат по профессиональному мастерству , который пройдет в Казани уже в следующем году. А научиться танцевать можно было на Евроскилс-2018, где был организован обучающий мастер-класс. Это включение из Будапешта.

Это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодежи.  Лучших и лучших в своем деле выбирали со всей строгостью.

За призовые места участники   боролись  в течение трех дней: по 18 часов у станка, за компьютером, у печи, за рабочим столом. Российская сборная была представлена в каждой из сорока одной профессий или как здесь принято говорить — компетенции, и стала самой большой из 29 команд турнира.  

 
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