EuroSkills-2018 и триумф российской сборной

02 октября, вторник, 14:52

Сделать 45 круасанов за пять часов нужно было участникам европейского чемпионата профессионального мастерства "Евроскилс-2018" . В этом году здесь побывал и Первый канал. Это включение из Будапешта.

Рецептом теста для французских круасанов пекарь Марина Арбузова поделится даже если ее разбудить глубокой ночью. К этим соревнованиям она готовилась больше года. Но без сюрпризов на площадке все же не обошлось. По правилам ВолдСкилс итоговое задание может измениться от ранее заявленного на 30 процентов. Поэтому российская участница привезла с собой то, от чего зависит почти половина успеха в кондитерском деле.

Марина Арбузова, участница соревнований: "Мы привезли с собой свои инструменты, конечно, и из России мы могли привезти только четыре ингредиента, ну, и привезли с собой муку. Потому что здесь очень отличается мука от нашей и классификацией и качеством. Поэтому разные нюансы были".

Петербурженка Анна Малец весь предыдущий год прожила в Казани, где в специальном тренировочном центре оттачивала свое мастерство в ресторанном сервисе.

На европейском чемпионате ей нужно было не только правильно подать ужин в элитном ресторане, но и показать все свои знания в области специй. Причем эксперты на площадке в этой компетенции оценивали не только профессиональные навыки, но уровень участника в целом, вплоть до прически и манеры двигаться.

Две бронзы, восемь серебряных и девять медалей высшей пробы! Еще десять участников получили медальоны за профессионализм. Сборная России — первая не только по количеству, но и по качеству медалей. Кроме того, средний уровень подготовки наших профессионалов — самый высокий среди 29 команд.

Владимир Бабошкин, золотой призер "EuroSkills-2018": "Было сложно, но мы надеялись на побуду. Мы к этому шли очень долго, готовились , изнурительные тренировки были, поэтому мы как-бы ориентировались, что в тройке будем. Но вот случилось чудо".

Несмотря на то, что чемпионы после триумфа на европейских и мировых первенствах легко могут найти высокооплачиваемую работу по специальности, многие остаются в системе "ВорлдСкиллс" и тренируют будущих участников соревнований. Но в движении "Молодые профессионалы" уверяют, что экономика страны в любом случае выигрывает.