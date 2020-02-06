Этносы в Петербурге. Как творчество сохраняет самобытную культуру?

06 февраля, четверг, 12:15

Петербург – город многонациональный, впрочем, как и вся наша страна. Но большинство из нас даже не представляет, какое удивительное богатство представляет из себя многообразие культур разных народностей. Да и сами представители того или иного народа в 21 веке, как правило не помнят своих корней.

Коренных малочисленных народов России без малого пять десятков. И, при этом, больше половины из них - не на слуху. Однако представителей большинства из них можно встретить на берегах Невы.

Владимир Самар – нанаец. К устоявшимся стереотипам в отношении северян давно привык.