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06 февраля, четверг, 12:15

Этносы в Петербурге. Как творчество сохраняет самобытную культуру?

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Петербург – город многонациональный, впрочем, как и вся наша страна. Но большинство из нас даже не представляет, какое удивительное богатство представляет из себя многообразие культур разных народностей. Да и сами представители того или иного народа в 21 веке, как правило не помнят своих корней.

Коренных малочисленных народов России без малого пять десятков. И, при этом, больше половины из них - не на слуху. Однако представителей большинства из них можно встретить на берегах Невы.

Владимир Самар – нанаец. К устоявшимся стереотипам в отношении северян давно привык.

 
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