Родом с Байкала - почему так важно сохранять национальную идентичность в любой точке мир?

01 марта, понедельник, 11:44

Как быть человеком мира и сохранить связь с родной землей? О творческих людях с берегов Байкала - в нашем репортаже.

Герои нашего сюжета родились на берегах Байкала и хоть давно уже живут в других городах, находят силы и вдохновение в искусстве и природе своей малой родины. Выдающийся скульптор, режиссёр документальных фильмов, дизайнер одежды, - об искусстве с национальными корнями расскажем подробнее.

ФРАГМЕНТ фильма "Осознание красоты, Чей Байкал?", Реж. Валерий Шевченко, 2020 г.

"Осознание красоты, Чей Байкал?" – это фильм-размышление. Его главный герой - озеро Байкал и связанные с ним судьбы. Режиссер картины Валерий Шевченко родился и полжизни прожил в Иркутске, теперь живет и работает в Москве, но не теряет связи с родной землей.

В Петербурге Валерий представил свой фильм в новом общественно-театральном пространстве "Легенда",а премьеру организовал этнический культурный проект "Зов Земли".

"Я сам байкальский человек, поэтому мне были интересны люди, насколько они помудрели".

Валерий хотел передать ощущение человеком красоты того места, где он живет. Одна из его героинь выбрала жизнь наедине с природой, в отдаленном от людей уголке.

"У нее всего там один домик, зимой на коньках в свои 80 лет героиня с острова Ольхон едет в магазин за хлебом и молоком".

Картина уже с успехом прошла на нескольких российских и международных фестивалях. И несмотря на то, что кино хотелось сделать о вечном, режиссер привлекает внимание общества и к экологической ситуации на одном из красивейших озер планеты. Проблем с каждым годом все больше.

София Шевченко​, участница съемок: "Там появилась ядовитая водоросль... спирогира, и весь берег в зеленой тине, неприятной, скользкой".

А ведь Байкал - священное озеро для местных жителей, этнических бурят. Об этом может многое рассказать служитель буддийского ​дацана в Петербурге - Самдан Лама, автор паломнических туров на Байкал и в Республику Бурятия. Идея его поездок вполне укладывается в поговорку "В здоровом теле - здоровый дух".

Самдан Лама, лама буддийского ​Дацана Гунзэчойнэй​, автор паломнических туров на Байкал и в Республику Бурятия: "Термальные источники, сам Байкал тоже целебный. Стоит только попробовать, лечиться там, отдохнуть, природу посмотреть, зарядиться энергией".

Энергию кочевых народов транслирует миру певица Намгар, которая недавно сыграла концерт в Петербурге. Благодаря ей о культуре и традициях бурят узнают в разных городах и странах.

В репертуаре - старинные песни и охотничьи легенды, за плечами участие в крупнейших этнофестивалях, запись альбомов на международных лейблах, работа с известными музыкантами, создание саундреков к фильмам. Ее музыка - о естественной красоте, о которой забывают люди, живя в больших городах.

Намгар Лхасаранова, создательница проекта "Намгар", музыкант: "Для меня непонятно стремление человечества все вырубить, застроить каменными джунглями, это дико и непонятно Нужно жить в гармонии с природой и самим собой, что есть на этой земле – невозможно все получить".

Известный скульптор Вячеслав Бухаев не использует национальных мотивов в своем искусстве, хотя конечно душой связан с родиной. Его творения известны каждому петербуржцу: ведь это "​Чижик-Пыжик​", "​Нос​ майора Ковалёва", памятники ​Анне Ахматовой и Сергею Довлатову и множество других работ. С Довлатовым, кстати, он был лично знаком.

Вячеслав Бухаев, скульптор: "Он был доступный человек, скромный. М вот эта дверь- то ли он вернулся, то ли выходит".

Про себя Вячеслав Бухаев говорит, что по рождению он буддист, а по факту интернационалист и толерантно относится к разным религиям и народам.

В современной моде такой подход к жизни воплощает стиль бохо, выражающий в одежде смелых и свободных духом людей.

Алена Халепо, директор этнического бренда: "Современный стиль мы сочетаем с элемантами этнических принтов, народов России и мира"

Создавать экспериментальную одежду с национальными мотивами и поддерживать народные промыслы – эта идея дизайнера Алены Халепо выросла в создание модного бренда.

"Я как культуролог заканчиваю вуз свой, и защищаю диплом, а одежда продолжает мои идеи. Популяризирую современную этническую культуру, на основе которой можно создавать новый формы искусства и искать свою идентичность".

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.