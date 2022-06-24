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24 июня, пятница, 08:49

Эта история могла произойти только в Петербурге. «Зелёные берега» Геннадия Алексеева

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В этом году отмечается 90 лет со дня рождения петербургского писателя Геннадия Алексеева. Мистическая история любви, разделённой временем, отражена в книге «Зелёные берега». Написанный им роман стал порталом, через который он переместился в Петербург начала XX века и встретился там с «Чайкой русской эстрады» Анастасией Вяльцевой.

Писатель, художник, историк архитектуры, один из основоположников верлибра, исследователь модерна – всё это Геннадий Алексеев. По его произведению "Зелёные берега" проводят экскурсии, ставят спектакли - по местам, связанным с его творчеством, вместе с поклонниками его таланта прогулялась и наша съёмочная группа.

 

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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