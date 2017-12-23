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22 декабря, пятница, 12:40

Елочные украшения: современные тенденции и вековые традиции

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Елочные украшения сегодня являются неотъемлемым атрибутом нового года, но так было далеко не всегда. Когда в нашей стране начали украшать новогоднюю красавицу, и как это делают сегодня – расскажем прямо сейчас.

Всем известно, что празднование Нового года на 1 января перенес Петр 1 еще в 1699 году. Но елка как символ праздника появилась в России лишь к концу 19 века. Пришла она к нам из Германии, вместе с традицией украшать вечнозеленое дерево. 

 Инна Минюшина, научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга: "В 19 веке елки украшали лакомствами для детей – пряниками, золочеными орехами, яблоками и конечно же свечами. Детям показывали елки, как она нарядно была украшена, дети любовались ею, и какие-то украшения сразу съедались, то есть в тот же день, когда елка была наряжена, с нее все и съедали, то есть это был праздник на один вечер".
 
Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург. 
 
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