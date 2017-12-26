Бывший особняк Матильды Кшесинской, где ныне располагается музей политической истории - отнюдь не единственное здание, где бывала знаменитая балерина. Другие адреса, связанные с жизнью легендарной танцовщицы стали темой для новой экскурсии по Петербургу. История Матильды Кшесинской на улицах города, в исторических документах - и современных романах в репортаже на Первом канале.
26 декабря, вторник, 12:35
Экскурсия по местам Матильды Кшесинской
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