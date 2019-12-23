Экологичные ёлки - дань моде или забота о природе?

23 декабря, понедельник, 12:07

Сегодня мода на экологичность во всем, и даже при выборе елки. Ну, как же купить новогоднюю красавицу так, чтобы не навредить природе? Конечно, можно обойтись искусственным деревом. Но что же делать любителям живой хвои?

Елки в горшках сегодня продают почти в каждом магазине. Маркетологи предлагают нарядить дерево к празднику, а весной высадить его на даче или в ближайшем лесу. Идея красивая, но практически не реализуемая. Ни одно такое растение не способно прожить в квартире даже неделю! Слишком теплый и сухой воздух для них губителен. Выжить в таких условиях смогут только субтропическая араукария или криптомерия. Обычным же хвойникам нужен холодный период покоя. Они смогут дождаться весны только на балконе, и то, если при покупке деревья были живые.

Эти правила обязательны и при покупке хвойника для высадки на садовом участке. Чтобы убедиться живое ли дерево, его следует вынуть из горшка и внимательно осмотреть. Грунт должен быть влажным, а корневая система развитой.

Здоровые растения не только хорошо приживаются, но и поддаются ландшафтным экспериментам. Например, в этом дизайн-проекте Анны Осиповой участвуют несколько видов хвойников. Голубые ели растут рядом с соснами, пихтами и туями. И при этом не мешают, а наоборот дополняют друг друга. Правда, чтобы добиться таких результатов – нужно использовать определенные сорта деревьев. С елкой лесной, например, такой фокус не выйдет. Она растет очень долго и достигает в высоту до 30 метров. И ее, как правило, используют на обновление парков. Правда, прежде чем она появится в городских пространствах, должно пройти не меньше семи лет.

Но покупать новогоднюю красавицу вовсе необязательно – теперь петербуржцы и жители Ленобласти могут совершенно бесплатно срубить зеленое деревце в любом лесничестве. Правда, для этого нужно соблюсти ряд условий, иначе символ Нового года обойдётся слишком дорого.

Своеобразную экологическую акцию в этом году решили устроить и предприниматели Петербурга. Первая в России елка из переработанного мусора появится на севере города. Для ее создания предлагают использовать неактуальные баннеры, старые визитки, буклеты и другие бумажные и пластиковые носители, которые больше не нужны их владельцам.

Кстати, студенты лесотехнической академии, делают подобные эко елки каждый год. Смастерить сказочное дерево из подручных средств – зачетная работа для первокурсников: елки из пластиковых вилок, сухих цитрусовых и или даже галстуков. Главное, включить фантазию, и тогда можно сотворить новогоднюю сказку из ничего в собственном доме.

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канала, Санкт-Петербург.