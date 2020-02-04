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03 февраля, понедельник, 12:45

Детский театр Бориса Эйфмана

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Детский театр танца Бориса Эйфмана - это сбывшаяся мечта и не только маэстро. По его замыслу, это место должно стать площадкой для всех молодых, талантливых, начинающих хореографов. Пока же сцену осваивают ее главные хозяева — артисты Академии Танца Бориса Эйфмана.

Первые результаты уникальной системы обучения универсальных танцовщиков зритель сможет оценить 14 и 15 февраля. На сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана пройдет гала-концерт, на котором воспитанники Академии исполнят третий  акт классического балета "Пахита" и одноактную постановку Бориса Эйфмана — "Мусагет".

 

 
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