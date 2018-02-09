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08 февраля, четверг, 13:00

Измерение Бориса Эйфмана: 40 лет легендарному театру

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Красная Жизель, Русский Гамлет, Роден, Анна Каренина - у всех этих хореографических персонажей есть родина – петербургский театр балета Бориса Эйфмана. В этот год, год 40-летия театра на сцену выйдут все, кто помогал маэстро творить "измерение Эйфмана" с 1977 по 2018 годы.

Сцены из легендарной «Красной Жизели» в исполнении юных артистов академии Бориса Эйфмана - сюрприз, который 13 февраля ожидает зрителей в первом отделении гала-концерта «Вчера. Сегодня. Завтра». «Завтра» театра Эйфмана – это 280 воспитанников Академии, где за 5 лет сформировалась программа воспитания универсального артиста. В этом году по соседству завершится строительство Детского театра.

 

Борис Эйфман, народный артист России: "Насколько я знаю, аналогов такому театру в мире нет: у нас будет публичный, открытый для зрителя, для зрителей театр, с полноценной сценой, современнейшим оборудованием. На 500 мест. Театра, который будет служить и Академии танца и даст возможность для практики, концертной деятельности Академии. И будет приглашать и российские и зарубежные детские коллективы, чтобы представлять танцевальное искусство, близкое нашей аудитории".

 
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