Эффективное производство. Как повысить производительность труда и снизить затраты?

05 ноября, четверг, 11:51

Как повысить производительность труда и снизить затраты? Этот вопрос сегодня один из ключевых для многих предприятий. Ленинградская область в этом году впервые участвует в национальном проекте по внедрению инструментов бережливого производства.

Основной показатель производительности труда на предприятии — это количество выпущенной продукции на единицу времени. В России это цифра невелика. От стран ЕС наша страна отстает в среднем в три раза. Изменить положение планируют с помощью реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В Ленинградской области в этом году к нему подключились 17 предприятий. Кондитерское объединение "Любимый край" - одно из них. Несмотря на то, что здесь к внедрению технологий бережливого производства приступили всего месяц назад, результат уже налицо.

Переходить на эффективный формат производства в рамках этого нацпроекта помогают специалисты федерального центра компетенций. В течение шести месяцев под руководством наставника работники предприятий осваивают бережливые технологии. Иногда достаточно, например, придвинуть поближе тумбочку и переставить стол на другую сторону, чтобы рабочий процесс ускорился в несколько раз.

Еще одним участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" стала "Русско-Высоцкая птицефабрика". Компания сейчас готовится к большим переменам, и при помощи федеральных экспертов здесь проходит анализ и изучение имеющихся ошибок. Налаживать работу решили в первую очередь в цехе по разделки и упаковки тушек. Чтобы понять, насколько эффективен каждый сотрудник, над ними в буквальном смысле стояли с секундомерами. И поняли, сколько времени они теряют только на одних передвижениях.

Одно из крупнейших промышленных предприятий Ленинградской области - "Готэк Северо-Запад" - в рамках нацпроекта модернизировало производство настолько успешно, что теперь ему удается экономить до 200 тысяч рублей в день. И это при том, что совершенствовать пришлось производство самого востребованного продукта компании.

Удивительно, но зачастую объемы производства зависят не от дорогих импортных машин, а от того, сколько секунд рабочий бежит за нужной ему коробкой. Несовершенная логистика - одна из основных причин неэффективности. А еще долгая наладка оборудования — в результате модернизации предприятию удалось сократить Эффективное производствос 28 до 15 минут только на одну эту операцию. Позитивный опыт участия "Готэк" в нацпроекте будет полезен и для других предприятий региона, уверен заместитель председателя правительства области Дмитрий Ялов.

Бережливые технологии в ближайшее время планируют внедрить и другие компании Ленинградской области. К 2024 году в России должно стать более десяти тысяч таких эффективных производств.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова. Первый канал. Санкт-Петербург