Единственный в России Институт детских инфекций отмечает 90-летие

16 мая, вторник, 13:12

Вот на таком аппарате дети практически заново учатся ходить. Причем здесь есть не только виртуальная реальность, биологически обратная связь с ребенком, но и в каждом конкретном случае – своя программа. Такая установка пока есть только в Петербурге – в детском научно-клиническом центре инфекционных болезней, который в этом году, кстати, празднует свой 90-летний юбилей.

Здесь ежегодно получают помощь почти 45 тысяч детей со всей страны. И именно сюда везут самых тяжелых больных. Амелию Танибаеву из Ямало-Ненецкого автономного округа доставили в Петербург на самолете. Девочка перенесла энтеровирусную инфекцию, после чего ее полностью парализовало. В том, что она снова сможет ходить, не верил никто. Но после первого курса реабилитации десятилетняя пациентка стала сидеть, и сегодня врачи уверены, что уже в ближайшем будущем она сможет даже бегать.

Юрий Лобзин – Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:

"Все тяжелые дети поступают только к нам. Самые тяжелые – менингиты, энцефалиты, сложные дети с параличами, с парезами, связанные с инфекциями. Буквально в прошлом году мы вылечили двух девочек, одну девочку нам привезли из Крыма, она была парализована, у нее был тяжелый синдром Гиена-Барэ-Ландри, она самостоятельно не дышала. Мы смогли не только ее спасти, но и полностью восстановить."

Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства - единственное медицинское учреждение в России, где занимаются не только лечением, но и изучением различных видов инфекций. Именно здесь недавно ученые обнаружили опасные микробы, устойчивые практически ко всем видам антибиотиков, распространение которых набирает обороты. Врачи сейчас пытаются в срочном порядке разработать методы лечения.

Сергей Сидоренко – Руководитель отдела медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:

"Лечить их тяжело, как с ними бороться дальше - есть несколько вариантов: надо рано и очень быстро выявлять пациентов, которые заражены такими микробами, подбирать для них индивидуальную терапию, что не просто, но можно, поиск новых препаратов, которые бы помогли в этой ситуации вылечить пациентов."

Инфекции отличаются от других болезней тем, что здесь каждая секунда на счету. От того, насколько быстро будет поставлен диагноз, зависит не только успешное лечение, но и жизнь пациента. Именно поэтому большое внимание уделяет ранней диагностике. К 90-летию центр получил отдельный диагностический корпус, который сегодня оборудован по последнему слову техники. Здесь есть магнитно-резонансный томограф с программой комфортного пребывания. Уникальным оборудованием обеспечено и самое перспективное отделение реабилитации. Например, вот такой роботизированный механотерапевтический комплекс с обратной биологической связью в России есть только здесь.

Ирина Черкашина – Заведующая отделением медицинской реабилитации ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:

"Мы начинаем реабилитационные действия тогда, когда ребенок находится еще в реанимации, к нам в реанимацию поступают дети с очень тяжелыми нейроинфекциями, и, пожалуй, мы единственное учреждение, которое может оказать специализированную медицинскую помощь именно таким деткам."

Ваня Васильев попал сюда из-за обычной ветрянки. Через неделю после заражения у мальчика вдруг появилась рвота, а потом началась дезориентация в пространстве. Врачи скорой помощи доставили ребенка в реанимацию. За жизнь пятилетнего пациента специалисты боролись 9 дней.

Светлана Васильева – Мама пациента ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:

"Он был погружен в искусственную кому. У нас был отек головного мозга, у нас менингоэнцефалит поставили, нас перевели сюда на отделение неврологии. И через день мы начали сидеть, и постепенно восстанавливаемся, получаем очень хорошую терапию, у нас уже было два занятия с психологом. То есть смотрят не только его физическое состояние, но и эмоциональное, и все психические процессы проверяют."

Если несколько лет назад с осложнениями после ветряной оспы сюда доставляли два-три пациента в месяц, сегодня эта цифра в 10 раз больше. Причина такого резкого всплеска кроется как в мутации самой инфекции, так и в отсутствии многих прививок у детей. Вакцинопрофилактике здесь всегда уделяли большое внимание, и сейчас это направление считают одним из основных. Ведь распространение многих инфекций в нашей стране удалось остановить именно благодаря прививкам. И нынешняя ситуация напрямую зависит от правильного отношения населения к этой проблеме.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.