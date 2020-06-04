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04 июня, четверг, 11:13

Петербург готовится к проведению ЕГЭ в особом режиме. Возможен ли отдых и туризм этим летом? Единую сеть веломаршрутов создадут в Северной столице. Город готовится к большому параду

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Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Сдача единого государственного экзамена в этом году пройдет с 3 по 25 июля. Процедура сдачи самого экзамена изменений с прошлого года не претерпела. Главное отличие этого года, ЕГЭ не нужен для получения аттестата о среднем образовании.

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией предусмотрен целый комплекс мероприятий. В этом году готовность каждого пункта проведения экзамена будет оцениваться по специальному протоколу, пункты которого подразумевают наличие дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха в присутствии людей, а также рассадку участников экзамена с соблюдением дистанции в 1,5 метра. 

 

Возможен ли отдых и туризм этим летом? В соседней Ленинградской области  эпидем обстановка благоприятнее, чем в Петербурге и здесь уже с осторожностью говорят о начале снятия ограничений, губернатор  Александр Дрозденко даже предположил, что границу с Финляндией откроют до начала августа, также названа ориентировочная дата  начала летнего оздоровительного сезона для детей в Ленинградской области. 

Для детей медицинских работников летние лагеря заработают еще раньше. В тестовом режиме и после консультаций с Роспотребнадзором их откроют с середины июня.

В период самоизоляции велосипед стал более популярным средством передвижения по Петербургу. В городе сегодня действуем более ста километров велодорожек, однако, единой системы велопространства пока не создано. С недавнего времени велопарковки нашего города отданы в ведение "Городского центра управления парковками" и в настоящий момент начался процесс их инвентаризации.

 

Всю собранную информацию планируют размещать на сайте Городского центра управления парковками и сайте Петербургского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

 

Накануне в Петербург прибыли военнослужащие Западного военного округа, привлекаемые к участию в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. 24 июня на Дворцовой площади в торжественном строю пройдут более 5 тысяч военнослужащих, а также около 100 единиц военной техники. При подготовке к проведению торжественных мероприятий, спланирован целый комплекс санитарных мер, в частности, все участники парада пройдут карантин, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а их контакт с гражданским персоналом и местным населением будет максимально минимизирован.

 

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 
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