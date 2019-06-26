Как звучат "Дворцы Санкт-Петербурга"?

25 июня, вторник, 12:03

Мировые звёзды, роскошные интерьеры и самые яркие классические произведения. В Северной столице прошёл XXVII Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». Чем запомнилось событие в этом году?

За десятилетия своего существования фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" превратился в один из главных музыкальных форумов Северной столицы. Каждый год он открывает для горожан десятки новых имён мирового масштаба, большинство из которых до этого в Петербурге не выступали никогда. Такой подход стал своего рода визитной карточкой фестиваля.

Неповторимое по масштабу и задумке мероприятие даёт горожанам редчайшую возможность услышать лучших оперных исполнителей и музыкантов и насладиться новыми тенденциями искусства в двадцать первом веке.