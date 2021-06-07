Драматерапия как способ помощи ребятам из детских домов и приютов

07 июня, понедельник, 11:04

Искусство как лекарство или терапия. Как театр превращается в способ борьбы с негативной реальностью для воспитанников приютов, детских домов, для детей с особенностями развития на фестивале «Время жить».

Проекту "Время жить" - 10 лет. Бессменный его руководитель и создатель Юлия Ефремова рассказывает, что начиналось все с поездок в детские дома, где группа актеров показывала ребятам спектакли, выбирая в качестве главных его героев тех, кто сидит в зрительном зале – то есть детей. Свободное включение в игру навело ее на мысль о важной терапевтической функции таких представлений. Театральные сценки и мини-спектакли придумываются самими детьми.

В качестве сюжетов – события из жизни ребят, профессионалы – режиссеры и психологи – превращают бытовые истории в сценические. А негативные эмоции - трансформируют в персонажей – так возникли, например, Железное сердце или Скала.

Юлия Ефремова - режиссёр, руководитель проекта "Время жить": "Поскольку персонажи придуманы самим ребятами, то внутри этих персонажей есть тот поворотный момент внутренних конфликтов, тех проблем, с которыми они сталкиваются в жизни. Это и потеря родительского центра и некие предательства, через которые они проходят и недоверие к окружающему миру и как раз в контексте спектакля, в безопасной обстановке, в безопасной форме они могут проиграть эти конфликты и внутренне получить освобождение от этого".

В этом году в проекте принимают участие больше ста детей из пяти детских домов, из центров содействия семейному воспитанию, из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Дом милосердия". Всего 10 учреждений – рекорд за историю проекта. Начиналось все с нескольких детских домов, один из которых - Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №7 Кировского района – участник проекта со дня его основания.

Анастасия Емельянова - воспитатель ЦССВ №7: "Наши ребята давно в нем участвуют, некоторые с основания. Сейчас этим ребятам по 18, 19 лет. Это проект вообще помогает социализироваться детям, новые знакомства общения, навыки коммуникации. У детей развивается и словарный запас и они более раскрытые, раскрепощенные, проект детям дает очень многое".

Возраст актеров – очень разный. Это настоящая детская театральная труппа – от восьми до девятнадцати лет.

Кристина - воспитанница ЦССВ номер №7: "Я буду участвовать сегодня в театральном проекте, буду выступать. Мы придумали классную идею, костюмы классные. Я буду в костюме хлеба."

"Я вот в роли утки, я крякаю, и я улетаю, ем хлеб. Я вот ем хлеб, а потом мы вот улетаем и мы с Игорем Ушаковым улетаем за сцену"

Александр – воспитанник ЦССВ №7: "Когда мы его сочиняем, то придумываем историю \и персонажей сами. Мы не из книг, не из фильмов, мы из головы берем. И мы наделяем качествами, какой он добрый веселый, добрый, радостный, хмурый. И если что-то не так, то мы "выливаем" через героя. Ну, у меня, например, каменное сердце. Тип такой злой, мрачный тип, сами увидите".

Саша в проекте с момента его основания. Сейчас ему 19 лет. Спектакль, в котором он играет одну из главных ролей, называется "Сила в творцах". Организаторы рассказывают, что представление рождалось из фраз "Иди до конца", "Стремись победить свой страх" и "Ветер дует".

Осадчая Александра – режиссёр "Время жить": "Это же не только про сцену, это и про жизнь тоже…Саша очень легкий на общение, он в любой ситуации может себя найти, подстроиться под ситуацию. И Саша с Олегом сейчас играют с нами со взрослым составом спектакли, на зрителя, как актеры".

Через год Саша выйдет во взрослую жизнь. Возможно, свяжет ее с инклюзивными проектами.

Театральный фестиваль "Время жить" дал развитие новому проекту, "драматерапии" на постоянной основе. В конце мая организаторы открыли свое сценическое пространство на Обводном канале – небольшое, около 200 квадратных метров. При поддержке Фонда президентских грантов и простых людей. Площадка эта – возможность для повзрослевших ребят, выпускников приютов и детских домов не терять связь между собой и заниматься творчеством. Например, Артуру Сахарову сейчас 22 года и он – постоянный и активный участник.

Артур Сахаров - выпускник приюта "Надежда": "Сегодня я в роли викинга. У меня есть отличный железный шлем, отличный большой меч, но это еще не весь арсенал. Кольчуга, а еще тулуп и накидка, штаны средневековья и сапожки".

Главная тема фестиваля в этому году – символична – "Синяя птица". Поиски счастья для ребят, как и для большинства людей – вопрос вечный. Организаторы доказывают: помощь – тоже счастье.

"Мне кажется, что у каждого человека в этой жизни есть внутренняя потребность найти такой путь и чтобы этот путь был приятен и тебе и обществу, в котором ты живешь. То есть мне кажется, что как раз это территория моей любви в этом проекте сошлось – любовь к искусству, к тому, чтобы это искусство было полезным для внутреннего роста, для духовного развития человека".

Олеся Пушкина, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.