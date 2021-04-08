Доступная среда в лицах

08 апреля, четверг, 10:01

Вот уже почти 10 лет лет общественные организации Петербурга взаимодействуют с бизнесом и властями ради того, чтобы весь наш город стал доступной средой для всех нуждающихся в этом людей. В Ленобласти этот процесс пока только запускается. Для того, чтобы люди с инвалидностью могли выйти из своих домов, организация "Коляски без барьеров" открывает отделение в Ленинградской области.

Полетать на параплане, или прокатиться на Валаам для человека в инвалидной коляске не проблема, если его зовут Руслан Пашин. Бывший военный, инженер-электромеханик, после ДТП в 2004-м потерял подвижность, но не интерес к жизни. 16 лет искал работу, а в 2020го стал специальным корреспондентом в "Агенстве Особых новостей", проводит журналистские расследования, испытывая на себе доступность туристических объектов, или передвижения.

"Центр содействия мобильности исследовал и сам звонил, договаривался и на своей шкуре проверял. Меня встретили на вокзале — на другом знали, но поезд никто не предупредил, что я буду. И вот приходит поезд, и никого, вагон двухметровой такой высоты надо мной. Никто не встречает, пусто на перроне, потом меня уже прохожий и охранник закидывали вот так".

После статьи на сайте Агенства и письма в управление РЖД, систему сделали централизованной ("единой кнопки") и сопровождение колясочникам обеспечили. А сам Руслан, житель Приозерска, решил переехать в Петербург: там и работа и доступная среда, которой нет в области. А значит, полная самостоятельность и свобода - передвижения и жизни.

Чтобы просто выйти из подъезда, Руслан заказывает местное обычное такси (фиксированный тариф позволяет не разориться) и просит водителя спустить его с лестницы.

Одна из самых горячих проблем, которыми планирует заняться известная правозащитная организация Петербурга "На колясках без барьеров" в Ленобласти — доступное жилье и социальное такси.

Юлия Яганова, президент общественной правозащитной организации инвалидов "На коляске без барьеров":"Если мы смотрим на Ленобласти (и не на границе с Петербургом находятся районы), то преимущественно будут хрущевки, все хрущевки априори недоступны и сделать их доступными, как на входных группах, так и в самих помещениях невозможно. Возникает вопрос: а строится ли жилье в этих групах? Мне кажется, нет. Строится оно в основном на границах с городом".

Другая проблема — транспортная: поездка на социальном такси до Петербурга жителям Ленобласти доступна только три раза в год: причем только до вокзала и кладбища. Дальше до музея или концертного зала добираться самому. Ирина Михеева не может забыть, как сорвался концерт Булановой, на который ехала в Питер из Приозерска. Автобусы не ходили, в метро отказались пускать: вес ее коляски превышал допустимый.

Иру сопровождать некому. Живет с бабушкой, мама работает в другом поселении. Пока был жив дядя, носил на руках с третьего этажа, возил на машине. Ира сумела получить 2 образования, трижды стать призером Абилимпикса и найти работу: она диспетчер организации "Добродомик". Был период, когда выходила из дома раз в полгода: волонтеры помогали. А потом Ира узнала об инвалидной коляске-вездеходе, которую производят в Новосибирске. Дядино наследство позволило приобрести ее за 540 000 рублей и получить заветную свободу в 30 лет.

Только благодаря волшебной коляске Ира получила возможность самостоятельно ходить в парк, магазины, в которых даже если и были пандусы — то совершенно не возможные для использования. Теперь она мечтает, чтобы у всех людей с инвалидностью, в столице или регионах были равные права на доступную среду.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.