Домашнее насилие. Кто оказывает поддержку женщинам, попавшим в кризисную ситуацию?

07 февраля, среда, 15:17

Эти картины сделаны во время сеансов психотерапии с жертвами физического и сексуального насилия. По примерным оценкам министерства внутренних дел, в России ежегодно домашнему насилию подвергается 600000 женщин, причем 80 процентов, подав заявление в полицию, забирают его добровольно. Как не стать жертвой домашнего тирана?

Дома отец 16-ти летней Эли регулярно избивал ее, маму и бабушку. Переезд с мамой Галиной в убежище кризисного центра принесло психологическое облегчение. Правда, привезли ее сюда со специальной кроватью. 4 марта, спасаясь от отца, который избил ее и запер в лоджии, облив ледяной водой, Эля прыгнула со второго этажа и сломала позвоночник.

Элеонора, Галина Кузнецова, клиенты Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: "Сказали, что у меня разрывной перелом позвоночника, оскольчатый, разорвался в области поясницы позвонок на куски. Пригласили из Турнера специалиста – он сказал, срочно на операцию. Вторая операция была у нас 30 октября 17. Сказали, что сломан нижний винт конструкции и единственный способ – опять операция. Восстановление полгода: сидеть нельзя категорически: лежать и стоять – по самочувствию".

После обращения в приемную уполномоченного по делам несовершеннолетних, 31 марта мать и дочь получили временное убежище. Бабушка сняла комнату, сам же обидчик даже после заведения уголовного дела, оставался в квартире жены до решения суда. На этот раз, по словам адвоката, ему грозит реальный срок - 4 года по статьям: превышение родительских полномочий и истязание несовершеннолетней.

Галина Кузнецова, клиент Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: "Я очень надеюсь, что у нас будет адекватное, правдивое судебное решение, потому что неоднократно подавались иски: были вынуждены забирать, потому что проживание на одной площади. Его ни разу не забрали даже на 15 суток. Почему так себя ведет наша правоохранительная система сложно сказать. Мы даже с мамой в 2007 году ездили в прокуратуру Калининского района нашу – на Комсомола. Не помню фамилии, но слова очень хорошо запомнила: «Нету тела – нету дела», еще в 2007 году давали понять, что пока топора у вас в голове не будет, а тогда мы займемся".

Галина терпела домашнее насилие 16 лет. Впервые муж поднял на нее руку во время беременности, спустя 2 недели после рождения дочери, избил прямо с ребенком на руках. Идти было некуда. В убежище обращалась еще 2016 году, но тогда ее не смогли принять: не было мест.

Тамара Павлюковец, и. о. заведующей Отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: "Центры позакрывали подобные – началось с конца 16 года. Я не могу назвать причину, но спрос есть, и мы почувствовали их отсутствие. Очень мало осталось социальных квартир, с которыми мы можем сотрудничать, так как не всегда есть у нас свободные места, и мы не можем оставить без помощи женщину, не предоставив альтернативу.

Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге: "Их было 9 причем хорошие. К сожалению, у нас за прошлый год в двух района города закрылись еще 2 кризисные квартиры. Связано это, в первую очередь, с изменением законодательства. Санпины введены были такие, что некоторые наши кризисные квартиры не могут им соответствовать. Мы с районами будем работать и с Комитетом по социальной политике в ближайшее время обсуждать этот вопрос".

Ирина сбежала из дома босиком: муж едва не задушил ее. В состоянии алкогольного опьянения супруг и отец ее дочери истязал жену 13 лет. Убежище для женщин, работа с психологами кризисного центра и их подарок - новогодняя фотосессия, вернули Ирине покой и самоуважение.

Ирина Еськова, клиент Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: "Четыре месяца... я уже три прожила и с ужасом думаю, что возможно через месяц мне придется вернуться в дом, где проживает бывший муж – там-то он меня и добьет. Эта мысль крутится. Я думаю, если мне придется туда приехать - будет новое дело и я, если выживу, доведу его до конца".

Взрослым жертвам домашнего насилия после замены уголовного наказания на административное добиться справедливости стало сложнее, уверяет адвокат кризисного центра для женщин. Дела частного обвинения заканчиваются приговором лишь в 1 проценте случаев.

Галина Брянова, адвокат: "Это официальная статистика, она была озвучена МВД в прошлом году. Тогда еще участковые передали в суды около 14 или 15 тысяч заявлений. И только 14 приговоров было обвинительных. Наказание от 5 до 40 тыс рублей штраф опять же из семейного бюджета. Частное обвинение - в чем его сложность? Подает заявление в мировой суд. Сама женщина, поддерживает это обвинение в суде также она сама самостоятельно допрашивает в суде обидчика, задает вопросы. При этом отсутствует бесплатная юридическая помощь, в то время как подсудимому предоставляется бесплатный адвокат".

Бесплатное юридическое сопровождение предоставляет Кризисный центр для женщин. За 25 лет работы здесь сформировалась система поддержки: горячая линия, сайт с кнопкой помощи и психолог, который, при своевременном обращении, поможет предотвратить беду, ведь физическому насилию, почти всегда предшествует психологическое.

Анастасия Тамило, Дарья Варновская, Олег Подъячев, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург