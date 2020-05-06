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06 мая, среда, 11:14

Дома как в галерее. Как украсить повседневность домашней изоляции?

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Вот такие сюжеты на злободневную тему нарисовала семилетняя девочка Полина. Это "злой коронавирус", из-за которого приходится оставаться дома. Мы сейчас находимся в галерее-мастерской семьи художников. Временно они не принимают у себя гостей, но для нас сделали исключение. На входе мне выдали самодельную маску с надписью «не слоняться». О семье, которая творчески подходит к жизни в самоизоляции - подробнее.

Надежда Анфалова - успешная художница, участница биеннале, работы входят в коллекции Русского музея, Московского музея современного искусства и многих других. Вслед за ней искусством увлеклась и вся семья. 

 

 
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