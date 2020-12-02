Поиграть со своим малышом в пёрышки или в домик, сделать с ним массаж на специальном профессиональном коврике или просто получить радость от общения без суеты и спешки — такое может себе позволить далеко не каждая мама. За этим подопечные фонда "Теплый дом" приходят сюда по субботам на занятия. Как и кто поддерживает семьи в кризисной ситуации?
02 декабря, среда, 10:17
Дом, где тепло. Как поддерживают семьи в кризисных ситуациях
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