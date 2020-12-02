21:59 02 декабря, среда
RSS В избранное
02 декабря, среда, 10:17

Дом, где тепло. Как поддерживают семьи в кризисных ситуациях

Версия для печати

Поиграть со своим малышом в пёрышки или в домик, сделать с ним массаж на специальном профессиональном коврике или просто получить радость от общения без суеты и спешки — такое может себе позволить далеко не каждая мама. За этим подопечные фонда "Теплый дом" приходят сюда по субботам на занятия. Как и кто поддерживает семьи в кризисной ситуации?

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
30 ноября, 12:22
"Арт-старт", чтобы набрать высоту

"Арт-старт", чтобы набрать высоту

"Арт-старт" и его таланты.
27 ноября, 8:45
Высшее образование в условиях пандемии. Какую форму обучения выбирают петербургские вузы?

Высшее образование в условиях пандемии. ...

Это не прямой эфир телевизионной программы, а запись лекции для студентов Политехнического университета. Петербургские вузы уже больше двух недель назад вновь перешли на дистанционный формат обучения.
Сегодня, 10:17
Дом, где тепло. Как поддерживают семьи в кризисных ситуациях

Дом, где тепло. Как поддерживают семьи ...

Кризисная ситуация всегда имеет выход и может быть решена. О помощи мамам и семьям в сложной ситуации.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72