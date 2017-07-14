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14 июля, пятница, 13:01

Боремся с рутиной. Зачем взрослым нужны перезагрузки и как их осуществить?

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Рутина - главная вредная привычка современного человека, уверяют организаторы первого в России летнего лагеря отдыха для взрослых. Причем, вполне солидных взрослые, которые, как выяснилось, истосковались по спорту, творчеству, общению и вечерним кострам .

 Наталья Пенкина и Альфия Мухаметова уверены: воплощать детские мечты не поздно никогда. Альфия - по образованию инженер-робототехник два года назад поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а Наталья - менеджер со стажем, занимается слэклайном (хождению по веревке) и окончила сценарные курсы. Побывать в летнем лагере в детстве не удалось обеим подругам, вот и решили создать лагерь мечты - для взрослых. Откликнулся на идею необычный контингент.                                                                                                                        

 
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